ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، گفت که روسیه پهپاد در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده است و این موضوع نشان می‌دهد که روسیه در جنگ، کمک‌های بیشتری نسبت به آنچه پیش‌تر گزارش شده بود، ارائه می‌دهد.

زلنسکی در مصاحبه‌ای که قرار است یکشنبه پخش شود، به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفت که روسیه اطلاعات را با ایران به اشتراک می‌گذارد.

سی‌بی‌اس پیش از این به نقل از منابعی نوشته بود که مسکو در طول جنگ، اطلاعات مربوط به مواضع ایالات متحده در خاورمیانه را در اختیار ایران قرار می‌دهد.

در این ارتباط،‌ عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه خبری ام‌اس ناو، در پاسخ به پرسشی در مورد همکاری اطلاعاتی روسیه و چین با تهران گفت: «روسیه و چین شرکای راهبردی ما هستند و در گذشته نیز همکاری نزدیکی با آن‌ها داشته‌ایم و این همکاری همچنان ادامه دارد؛ از جمله همکاری نظامی.»

او همچنین گفت: «وارد جزئیات آن نمی‌شوم، اما می‌توانم بگویم که ما با این دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی همکاری خوبی داریم.»