ووفقًا للتقرير، الذي نُشر يوم الاثنين 3 أغسطس (آب)، كتب أحد ضباط الاستخبارات في القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في رسالة إلكترونية بتاريخ 29 يوليو (تموز) الماضي، إلى مجموعة واسعة من المحللين العسكريين: "نبحث عن وسائل جديدة وإبداعية وغير تقليدية لزيادة الضغط على إيران ومعاقبتها".

ووصفت "سي إن إن" هذه الخطوة بأنها "غير معتادة"، مشيرة إلى أن القيادة المركزية تراجع جميع الخيارات المتاحة، وخلصت إلى ضرورة إعادة النظر في استراتيجيتها.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، تيموثي هوكينز، في بيان، إن القيادة لديها سجل طويل في الاستفادة من الأفكار المبتكرة، وإن قائدها براد كوبر يشجع جميع أفراد فريقه، بغض النظر عن رتبهم العسكرية، على تقديم مقترحاتهم لتحقيق "أعلى مستوى من الكفاءة العملياتية."

وكان ترامب قد أعلن، يوم الأحد 2 أغسطس (آب)، أنه قرر العدول عن تنفيذ هجوم واسع على إيران، استجابةً لطلب منها ودول في المنطقة، وبشرط التوصل سريعًا إلى اتفاق يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وإزالة التهديد النووي الإيراني.

وقبل ساعات من ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعرب، خلال اتصال مع ترامب، عن قلقه من استئناف هجمات واسعة ضد إيران.

ورغم ذلك، ذكرت "سي إن إن" أن الرئيس الأميركي لا يزال يدرس خيار تصعيد الحملة العسكرية ضد النظام الإيراني.

هجمات رمزية أم عملية واسعة؟

قال مصدران مطلعان على التخطيط العسكري لشبكة "سي إن إن" إن الجيش الأميركي يدرس توجيه ضربات إلى جبل "كلنك غزلا" ومواقع أخرى داخل إيران يُعتقد أنها تضم مواد أو معدات مرتبطة بالبرنامج النووي.

ولكن المصدرين شددا على أن أقوى الأسلحة التقليدية الأميركية قد لا تكون كافية لتدمير تلك المنشآت، لأن معظمها يقع في أعماق الأرض.

وأضافا أن القضاء على هذه المواقع قد يتطلب عملية برية، وهو خيار شديد الخطورة لم يوافق ترامب عليه حتى الآن.

وأضافت "سي إن إن" أن ترامب يدرس أيضًا تنفيذ ضربات رمزية، شبّهها أحد المصادر بـ "عرض للألعاب النارية"، وقد تشمل استهداف المواقع نفسها التي ضُربت العام الماضي أو أهدافًا مشابهة، بما يسمح للولايات المتحدة بالخروج من الحرب.

وأشارت الشبكة إلى أن مثل هذه الضربات من غير المرجح أن تعالج أبرز العقبات الحالية في المفاوضات بين طهران وواشنطن، والمتمثلة في مطالبة إيران بالسيطرة على مضيق هرمز.

وقال أحد المصادر: "في نهاية المطاف، يسعى الرئيس الأميركي إلى التوصل إلى اتفاق، ولذلك يحاول دائمًا إيجاد وسيلة تجمع بين زيادة الضغط وإيجاد مخرج من هذه الحرب".

وأضاف: "عندما تنفد الخيارات التقليدية، تصبح بحاجة إلى أفكار إبداعية، خصوصًا في مثل هذه الظروف".

وكان ترامب قد أعلن سابقًا أن المفاوضات بين طهران وواشنطن ستبدأ، يوم الاثنين 3 أغسطس، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز، ثم الانتقال لاحقًا إلى مناقشة الملف النووي الإيراني.

وفي المقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحافي في اليوم نفسه، وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.

ويقع مضيق هرمز بين إيران وسلطنة عُمان، وكان يمر عبره، قبل اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير (شباط) 2026، نحو 20 في المائة من صادرات العالم من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

حدود القوة الجوية الأميركية

كان رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، قد أقر علنًا في وقت سابق بأن الضربات الجوية وحدها لن تكون كافية على الأرجح لتحقيق جميع الأهداف التي وضعها ترامب في الحرب ضد إيران.

وقال خلال جلسة استماع في الكونغرس الشهر الماضي: "للقوة الجوية حدودها".

وأضاف التقرير أن الإدارة الأميركية تلقت منذ أشهر عدة خيارات لتصعيد المواجهة، بالتزامن مع إرسال مزيد من القوات والمعدات العسكرية إلى المنطقة.

وكشفت "سي إن إن" أن إحدى الخطط، التي تدرسها القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، تقضي بشن حملة قصف مكثفة تستمر أسبوعًا إلى أسبوعين ضد مواقع تابعة للجمهورية الإسلامية، بهدف إضعاف قدراتها الصاروخية.

وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ، في 2 أغسطس، أن الدول الخليجة لا تتبنى موقفًا موحدًا إزاء المواجهة مع إيران.