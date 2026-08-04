وقال روبيو، الثلاثاء 4 أغسطس (آب)، في تصريحات للصحافيين بمقر وزارة الخارجية الأميركية، إن المفاوضات بين واشنطن وإيران وسلطنة عُمان بشأن زيادة عدد السفن العابرة لمضيق هرمز أحرزت تقدمًا، لكنها لم تصل بعد إلى نتائج نهائية.

وأضاف: "نأمل أن يحدث ذلك قريبًا".

وجاءت تصريحات روبيو بعد ساعات من مقابلة أجراها وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، مع شبكة "سي إن بي سي"، أعرب خلالها عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق بين طهران وواشنطن لاستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز "اليوم أو غدًا".

وأضاف بيسنت: "رغم أن الأوضاع خلال الأيام الماضية ظلت تنطوي على قدر من المخاطر، فإن عددًا ملحوظًا من السفن يغادر المنطقة بالفعل".

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) أن هذه التصريحات، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، ساهمت في استمرار صعود مؤشرات الأسهم الأمريكية.

كما أفادت قناة "الحدث"، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى، بأن الترتيبات الخاصة بإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز قد يُعلن عنها في 4 أو 5 أغسطس (آب).

وأضاف المصدر أن الاتصالات تتواصل بوتيرة سريعة، وأن المفاوضات تشهد تقدمًا ملحوظًا.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أدت هجمات الحرس الثوري الإيراني على السفن التجارية في مضيق هرمز إلى تصعيد التوتر في المنطقة.

كما أدى اتساع نطاق التوترات ودخول الحوثيين في اليمن على خط المواجهة إلى جعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب أيضًا بؤرتين رئيسيتين للمخاوف الأمنية.

وقال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، مساء الاثنين 3 أغسطس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية:

"لا يوجد وقف لإطلاق النار في الوقت الحالي، لكن هجماتنا ذات مغزى".

وأضاف أن إيران "لن تسمح بأي حال" بفتح الممر الثاني في مضيق هرمز، وأنها ستستهدف أي سفينة حربية أو قوة عسكرية أميركية تدخل المضيق لهذا الغرض.

كما قال رضائي إن الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية استهدفت قواعد أميركية في الكويت والأردن، وأدت إلى إجلاء عدد كبير من القوات الأميركية من أربيل في العراق، وأجبرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على نقل مقر قيادتها أولًا من قطر إلى الأردن، ثم إلى إسرائيل.

وفي جزء آخر من تصريحاته، قال رضائي إن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لا تنهي الحرب، بل قد تكون "شرارة لاندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأضاف أن منطقة غرب آسيا تمتلك، أكثر من أوروبا، مقومات اندلاع حرب عالمية ثالثة، وأن الخليج العربي ومضيق هرمز، نظرًا لأهميتهما للاقتصاد العالمي، قد يتحولان إلى مركز لهذه الحرب.

روايات متباينة حول حركة الملاحة في مضيق هرمز

في المقابل، قدم محللو قطاع الشحن البحري تقييمًا أكثر حذرًا لحركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية بأن عدد السفن التي تعبر المضيق حاليًا لا يزال محدودًا، ولا يتجاوز عادة أقل من عشر سفن يوميًا.

وقالت آمنة بكر، المحللة في شركة "كبلر"، المتخصصة في معلومات النقل البحري، إنه في 2 أغسطس الجاري، تم تسجيل تسع عمليات عبور مؤكدة فقط عبر مضيق هرمز، كانت اثنتان منها لسفن خاضعة للعقوبات، واثنتان أخريان تنتميان إلى "أسطول الظل".

وأضافت أن سبعًا من هذه السفن عبرت من خلال المياه الإيرانية، فيما أظهرت بيانات "كبلر" أن ناقلتين نفطيتين فقط كانتا ضمن السفن التسع.

وتسعى إيران إلى فرض سيطرتها على الملاحة في هذا الممر المائي من خلال إلزام السفن باستخدام المياه الإقليمية الإيرانية.

وفي المقابل، أنشأت سلطنة عُمان، بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، مسارًا بديلاً جنوب مضيق هرمز.

وترى إيران أن هذه الخطوة تتعارض مع مذكرة تفاهم إسلام آباد، ولذلك استهدفت بعض السفن التي استخدمت هذا الممر.

إعادة فتح المضيق لا تعني انتهاء أزمة الإمدادات فورًا

أعلنت شركة "ماري تريس"، التي تراقب نشاط السفن والتحليلات البحرية، في 3 أغسطس، أن حركة السفن التجارية عبر المسار العماني لا تزال محدودة.

وتشير تقديرات الشركة إلى أن صادرات النفط الخام عبر هذا المسار ما زالت تتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًا.

وقبل اندلاع الحرب الأخيرة في 28 فبراير (شباط)، كان نحو 20 مليون برميل من النفط يوميًا يعبر من الخليج عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل نحو 20 في المائة من الإمدادات العالمية للنفط.

وحذر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، في 4 أغسطس، من أنه حتى إذا أُعيد فتح مضيق هرمز فورًا، فإن تعويض النقص في المخزونات النفطية، بمعدل 2.1 مليون برميل يوميًا، قد يستغرق ما يصل إلى 18 شهرًا.

وأضاف أن استمرار إغلاق هذا الممر المائي يحرم السوق العالمية من أكثر من 100 مليون برميل من النفط أسبوعيًا.

