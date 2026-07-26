وبحسب "أكسيوس"، أشار هذا المسؤول العسكري الأمريكي الرفيع أيضاً في تقاريره إلى أن إحدى الخطوات المحتملة التالية قد تكون استئناف عملية عسكرية واسعة لتدمير 20 في المائة من الأهداف التي حددها الجيش الأمريكي خلال عملية "الغضب الملحمي" لكنه لم يستهدفها.

وقالت المصادر لـ "أكسيوس" إن كوبر أكد أنه في حال عدم اتخاذ قرار باستئناف العملية العسكرية الواسعة، فإن مواصلة حملة القصف لمدة أسبوعين ستكون بلا جدوى.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد هدد يوم الأربعاء، بالتزامن مع الليلة الحادية عشرة من هجمات جيش بلاده على جنوب إيران، بأنه إذا واصلت طهران هجماتها على السفن في مضيق هرمز فإنه سيدمر "جسراً أو محطة طاقة في طهران" مقابل كل سفينة يتم استهدافها.

وقوبلت تصريحات ترامب بتهديدات من مسؤولين في إيران باستهداف محطات الطاقة والبنى التحتية للدول الخليجية، ورد ترامب لاحقاً بلهجة أشد. وقال يوم الخميس في مقابلة قصيرة مع باراك رافيد مراسل "أكسيوس" إنه "اقترب من اتخاذ قرار" باستئناف عملية عسكرية كبرى ضد إيران، ووصفها بأنها "أكبر وأوسع" من عملية "الغضب الملحمي".

وفي الساعات الأخيرة من يوم الخميس، أشارت التكهنات إلى احتمال تصعيد المواجهة بين أمريكا وإيران يومي الجمعة والسبت، لكن التقارير التي نُشرت يوم السبت أظهرت أن ترامب امتنع عن إصدار أمر بشن عملية واسعة ضد إيران.

ونقل "أكسيوس" الأحد عن مصادر مطلعة أن تقييم كوبر بشأن محدودية فعالية مواصلة الهجمات واستهداف معظم الأهداف المحددة في جنوب إيران، إلى جانب آراء مستشارين آخرين، أثر في قرار ترامب بوقف الهجمات يوم الجمعة.

وقالت المصادر للموقع إن الأدميرال كوبر قدم توصياته بشأن الخطوات المقبلة إلى (البنتاغون) وهيئة الأركان المشتركة والبيت الأبيض في وقت سابق من الأسبوع.

ووفقاً للمصادر، كان ترامب يميل خلال الأيام التي سبقت هذا الاجتماع إلى استئناف العملية العسكرية الواسعة، لكن موقفه تغير مساء الخميس. وتأكد قراره بتخفيف حدة القصف على مضيق هرمز يوم الجمعة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت أيضاً يوم السبت 25 يوليو أن انخفاض مخزون صواريخ "باتريوت" الاعتراضية بشكل مقلق وخطر توسع الحرب في الشرق الأوسط كانا من العوامل الرئيسية التي دفعت ترامب لتجنب تصعيد الهجمات ضد إيران.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، حذر ترامب في اجتماعات خاصة من أن استئناف عملية واسعة ضد إيران ممكن عسكرياً، لكنه سيستنزف بشدة مخزون صواريخ القيادة المركزية الأمريكية الاعتراضية.

وقال مايك والتز، سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، يوم الأحد 26 يوليو إن الرئيس الأمريكي أوقف الهجمات على إيران لإتاحة الفرصة للمفاوضات. كما أعلن جيش إيران وقف الضربات الانتقامية. وبالتزامن مع هذه التطورات، تواصلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء المواجهات.

وسافر مسؤولون عمانيون يوم السبت 25 يوليو إلى طهران للتشاور حول أزمة مضيق هرمز. ونقلت شبكة "العربية" الأحد عن مصدر أن إيران أبلغت المسؤولين الباكستانيين بأنها لم تنسحب من المفاوضات وإنما "علّقتها فقط".

وبحسب التقرير، تطلب طهران استئناف المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها سابقاً، وتؤكد أن الحوار يجب أن يستمر على أساس مذكرة التفاهم. كما أعلنت استعدادها لمواصلة المشاورات في جنيف أو الدوحة أو إسلام أباد.