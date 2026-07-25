وتتمحور شكاوى المواطنين حول ما وصفوه بحالات التحرش والمضايقة، ونشر أجواء الخوف والترهيب، وتقويض الأمن الاجتماعي في المناطق التي ينتشر فيها هؤلاء العناصر.

وبحسب الرسائل الواردة، ينتشر هؤلاء في مناطق واسعة تشمل عبادان، وخرمشهر، وسمنان، وشاهرود، ومنطقة جهارباغ في كرج، إضافة إلى الشريط الجنوبي الشرقي لإيران الممتد من "سيريك" إلى "جاسك".

وكان وجود قوات ومقاتلين أجانب في إيران بهدف قمع المحتجين والمعارضين للنظام الإيراني محل جدل خلال السنوات الماضية، منذ الاحتجاجات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009.

وتشير تقارير إلى مشاركة فصائل موالية للنظام الإيراني، من بينها عناصر مرتبطة بالحشد الشعبي، إلى جانب الحرس الثوري وقوات الباسيج، في قمع وقتل المحتجين خلال الاحتجاجات التي شهدتها إيران في شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) الماضيين.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في 14 يناير الماضي، نقلاً عن مصدر عسكري أوروبي ومصدر أمني عراقي، بأن مسلحين عراقيين دخلوا إيران في الأسابيع السابقة لمساعدة السلطات الإيرانية في قمع الاحتجاجات.

كما سبق أن نشرت "إيران إنترناشيونال" تقريرًا تناول هذه القضية.

ووفقًا للتقرير، دخل هؤلاء العناصر إلى إيران تحت غطاء "زيارة دينية إلى مدينة مشهد"، لكنهم تجمعوا فعليًا في قاعدة تابعة للمرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، بمدينة الأهواز، قبل إرسالهم إلى مناطق مختلفة للمشاركة في عمليات القمع العنيف للاحتجاجات.

وتشير التقارير إلى أنه تم حتى الآن إرسال نحو 800 عنصر من الميليشيات الشيعية العراقية إلى إيران للمشاركة في قمع المحتجين.

وبعد نشر تقارير عن ظهور عناصر يرفعون أعلام الحشد الشعبي في بعض المدن الإيرانية، تلقت "إيران إنترناشيونال" موجة من الرسائل التي تحدثت عن أجواء من الخوف والترهيب في مدن مختلفة، ولا سيما في جنوب البلاد.

شهادات من مدن إيرانية مختلفة

أفاد عدد من المتابعين في رسائل من "سمنان" بأن عناصر من حزب الله اللبناني والحشد الشعبي استقروا في المدينة مع عائلاتهم، وأضافوا: "تتولى نساؤهم حمل الأعلام في التجمعات الحكومية، بينما يعمد رجالهم إلى مضايقة النساء والفتيات الإيرانيات والتحرش بهن".

وأشارت تقارير مماثلة من "شاهرود" إلى أن هؤلاء الأشخاص يقيمون في المدينة تحت صفة "طلاب"، ويتجولون ليلًا في المقاهي، ما يتسبب، بحسب السكان، في الإخلال بالشعور بالأمان لدى الفتيات.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت أيضًا عن إقامة نقاط تفتيش وانتشار مركبات عسكرية في "عبادان" و"خرمشهر"، وتنظيم تجمعات وصفت بالمخيفة في "جهارباغ" بكرج، إضافة إلى تحويل مدارس في جنوب شرق إيران إلى قواعد عسكرية، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا بين السكان المحليين.

وقال أحد سكان عبادان واصفًا الوضع في مدينته: "عناصر الحشد الشعبي يتمركزون بسيارات "تويوتا هايلوكس" في قاعدة للباسيج مقابل مركز سيتي سنتر، وأقاموا مع قوات الحرس الثوري عدة نقاط تفتيش على الطرق، حيث يقومون بتفتيش سيارات المواطنين".

وبحسب تقارير سابقة، وبناءً على طلب من الحرس الثوري الإيراني، تم نشر نحو 15 ألف عنصر مسلح من "الحشد الشعبي" و"لواء فاطميون" في شوارع إيران.