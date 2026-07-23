وخلال الأيام الماضية، أُغلقت عدة مقاهٍ ومطاعم معروفة في وسط العاصمة طهران.

ومع اتساع حملة الإغلاقات لتشمل شوارع إيرانشهر وسنائي ونوفل لوشاتو، وامتدادها إلى مدن كبرى مثل "أصفهان" و"شيراز" و"رشت"، لم تعد القضية تقتصر على عدد محدود من المنشآت، بل تحولت إلى مصدر قلق بشأن تصاعد الضغوط الاجتماعية، وتراجع الاقتصاد المحلي، وانحسار الحياة المدنية في المدن.

إغلاقات متتالية وإنكار رسمي

في وقت تحدثت فيه تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن حضور متكرر لعناصر إدارة الأماكن العامة وضغوط أمنية على أصحاب المقاهي، قالت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن إغلاق المقاهي في الأيام الأخيرة يعود فقط إلى مخالفات مهنية ولا علاقة له بما وصفته بـ "قضايا الأمن الأخلاقي".

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس بلدية طهران، مهدي جمران، أن التعامل مع "المخالفات" لا يرتبط بظروف الحرب. ورداً على سؤال بشأن اختلاف التعامل مع النساء غير الملتزمات بـ "الحجاب الإجباري" في التجمعات الحكومية الليلية مقارنة بالمقاهي، قال بسخرية: "إذا أصبح الترحيب بالنساء غير المحجبات في المقاهي أمراً عادياً، فستصبح المقاهي أكثر من مجرد مقاهٍ".

وكان المدعي العام في طهران، علي صالحي، قد حذر سابقاً من أنه في حال وقوع ما وصفه بـ "مخالفة للأعراف"، سيتم أولاً توقيف صاحب المقهى، ثم ملاحقة المنشأة قانونياً.

الأزمة الاقتصادية تضرب ثقافة المقاهي

يأتي ذلك في وقت تدفع فيه الأزمة الاقتصادية العميقة بثقافة المقاهي في إيران نحو الانهيار.

فحتى قبل أشهر قليلة، كان في طهران وحدها نحو ستة آلاف مقهى، إلا أن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وضع هذا القطاع تحت ضغوط شديدة.

وسبق أن استخدمت السلطات أسلوب إغلاق المحال لأسباب أمنية وسياسية، إذ أغلقت في ديسمبر (كانون الأول) 2022 متاجر شاركت في الإضرابات التي رافقت احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" في كردستان وإيلام وكرمانشاه.

إطفاء أنوار المكتبات

ولا تقتصر القيود على المقاهي، إذ شهدت الأشهر الأخيرة موجة من إغلاق المكتبات وتغيير نشاطها التجاري بسبب الضغوط الاقتصادية، ليس في طهران فقط، بل أيضاً في "الأهواز" و"قم" و"كرمان".

وقال رئيس اتحاد الناشرين وبائعي الكتب في طهران، إبراهيم كريمي، إن عدداً من المكتبات أوقف نشاطه، مشيراً إلى عدم وجود إحصاءات دقيقة حول حجم الإغلاقات.

وأضاف أن "هذا الركود القاتل لا يعود فقط إلى ظروف الحرب، بل إلى الأزمات الهيكلية للاقتصاد والتضخم الخانق، اللذين قلّصا بشدة القدرة الشرائية للأسر، وأوصلا الطلب على الكتب إلى أدنى مستوياته".

