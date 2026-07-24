"وول ستريت جورنال": مقاتلات بحرينية وكويتية قصفت أهدافًا داخل إيران مطلع الشهر الجاري
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البحرين والكويت أرسلتا سرًا في مطلع الشهر الجاري مقاتلات لشن هجمات على أهداف داخل إيران.
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن البحرين والكويت أرسلتا سرًا في مطلع الشهر الجاري مقاتلات لشن هجمات على أهداف داخل إيران.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الدولتان عملية انتقامية مباشرة ضد طهران.
وأضافت أن الغارات الجوية استهدفت مستودعات لتخزين الطائرات المسيرة والصواريخ، وعددًا من المراكز العسكرية الأخرى. كما وفرت الإمارات العربية المتحدة معلومات استخباراتية عن الأهداف وتغطية الدفاع الجوي للعملية.
وقالت مصادر "وول ستريت جورنال" إن إيران ركزت هجماتها الانتقامية، خلال الأسابيع الماضية على البحرين والكويت، الدولتين اللتين تستضيفان قواعد عسكرية أمريكية. وأوضحت المصادر أن مسؤولي البحرين والكويت لم يرغبوا في استمرار هجمات طهران دون رد.
وأدانت وزارة خارجية الإمارات الهجمات على البحرين والكويت، وأكدت دعمها لإجراءات الدولتين لحماية أمنهما واستقرارهما. في المقابل، لم يرد متحدثون باسم حكومتي البحرين والكويت على طلب الصحيفة للتعليق.
وذكرت الصحيفة أن الدول الخليجية وجدت نفسها عالقة بين حرب لا تريدها وجار أكبر، مشيرة إلى أن استمرار المواجهات يضع ضغوطًا على الأمن وصادرات النفط والسياحة والاستثمارات في المنطقة.
وقالت دينا إسفندياري، المحللة في شؤون الشرق الأوسط: "إن استمرار الحرب على هذا النحو هو أسوأ سيناريو للدول الخليجية". وأضافت أن هذا الوضع يحرم هذه الدول من فرصة إعادة الإعمار والحفاظ على صورة المنطقة كمنطقة مستقرة".
كما قال الباحث في السياسة السعودية والجيوسياسية الخليجية، عمر كريم، إن دول المنطقة توصلت إلى قناعة بأن الحرب قد تستمر، وقد تضطر في النهاية إلى مواجهة إيران علنًا.