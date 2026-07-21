أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء 21 يوليو (تموز)، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في باريس، وذلك عقب احتجاز موظفي السفارة الفرنسية في طهران.
وأضافت الوزارة: "تتوقع فرنسا أن يقدم مسؤولو إيران توضيحات بشأن هذا الحادث، وأن يعاقبوا مرتكبيه، وأن يضمنوا، وفقًا لالتزاماتهم الدولية، أمن المباني والموظفين الدبلوماسيين الفرنسيين".
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أعلن سابقًا أن اثنين من موظفي سفارة بلاده احتُجزا واستُجوبا لعدة ساعات يوم الأحد 19 يوليو، من قبل القوات الأمنية الإيرانية، وأن أحدهما تعرض للضرب. ووصف هذا الإجراء بأنه انتهاك صريح للحصانة الدبلوماسية، وأشار إلى تعرّض الموظفين لـ "تهديدات وسلوك ترهيبي شديد".
أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية أن عدة محطات لتوليد الكهرباء ومنشآت لتحلية المياه في البلاد تعرضت للاستهداف يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، خلال الهجوم الذي شنته إيران.
وأضافت الوزارة أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق داخل هذه المنشآت، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح لا تزال مستمرة.
كما أوضحت الوزارة أن عددًا من وحدات إنتاج الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة لهذه الهجمات.
أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يدرس إمكانية بدء حرب شاملة ضد إيران، في حين يواصل الوسطاء الإقليميون جهودهم للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.
ووفقًا للتقرير، يقترب ترامب من نقطة حاسمة في الحرب مع إيران؛ حيث يرى مسؤولون أميركيون وإسرائيليون أن هناك سيناريوهين واقعيين فقط لإنهاء الصراع، وهما: السعي إلى وقف إطلاق نار جديد لمدة عشرة أيام بهدف إعادة فتح مضيق هرمز، أو إطلاق حملة عسكرية واسعة النطاق بالتنسيق مع إسرائيل لإجبار طهران على الاستسلام.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الوقت لم يعد يسمح باستمرار حرب استنزاف مفتوحة تعطل المنطقة، وإن ترامب لم يتخذ قراره النهائي بعد، لكن الأيام القليلة المقبلة ستحدد المسار الذي ستسلكه الأحداث.
وقال مصدران إقليميان مطلعان على جهود الوساطة إن قطر ومصر وباكستان إلى جانب وسطاء إقليميين آخرين قدموا اقتراحًا لوقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام إلى الولايات المتحدة وإيران.
وأضاف مسؤولون أميركيون أن إدارة ترامب تدرس هذا المقترح، وطلبت من إسرائيل تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى إغلاق نافذة الدبلوماسية.
الاستعداد لاحتمال فشل المفاوضات
في الوقت نفسه، تستعد واشنطن لاحتمال انهيار المفاوضات؛ إذ أرسلت خلال الأيام الأخيرة عشرات الطائرات المقاتلة وطائرات التزود بالوقود إلى المنطقة استعدادًا لاحتمال توسيع العمليات العسكرية.
كما أكد مسؤولون إسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى، ويستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة ومنسقة خلال الأيام المقبلة إذا تقرر توسيع الحرب.
وأشار التقرير إلى أن عشرة أيام متواصلة من القصف الأميركي لم تنجح في كسر سيطرة إيران على مضيق هرمز، الأمر الذي زاد من تورط ترامب في حرب كان قد أعلن مرارًا أنه انتصر فيها.
وخلال الجولة الأخيرة من المواجهات، قُتل ثلاثة جنود أميركيين على الأقل. وقال ترامب، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز) إنه أمر وزارة الدفاع (البنتاغون) بأن تجعل إيران "تدفع ثمنًا مضاعفًا عدة مرات" مقابل مقتل أي أميركي.
كما تجاوز سعر النفط مؤقتًا 90 دولارًا للبرميل بعد أن وسعت إيران هجماتها على السفن التجارية والبنية التحتية في الدول الخليجية، فيما ارتفعت أسعار البنزين مجددًا، وتزايدت المعارضة الداخلية للحرب.
جهود الوسطاء
يواصل الوسطاء الإقليميون تحركاتهم لوقف دوامة الهجمات المتبادلة التي تصبح مع كل ضربة أكثر دموية وكلفة وصعوبة في الاحتواء.
ويتضمن المقترح الجديد: وقف العمليات العسكرية، إعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز، منح واشنطن وطهران فرصة لإنقاذ مذكرة التفاهم الآخذة في الانهيار بينهما.
وقال أحد المصادر الإقليمية: "أبلغنا الولايات المتحدة وإيران أننا نقترح فترة لخفض التصعيد".
لكن حتى الآن، لم تقبل واشنطن أو طهران هذا المقترح، ويبدو أن الطرفين يسعيان إلى تحسين موقفيهما التفاوضيين عبر مواصلة العمليات العسكرية قبل أي وقف لإطلاق النار.
كما حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سترد على أي هجوم إيراني بضربات واسعة، وهو ما يزيد من خطر اتساع رقعة الحرب من الخليج إلى البحر الأحمر وإسرائيل.
تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار
ينص المقترح الجديد على إعادة فتح مساري الملاحة في مضيق هرمز بالكامل، بحيث: يتم العبور في المسار الجنوبي عبر المياه العمانية دون تعرض السفن لهجمات إيرانية، ويُسمح بالمرور في المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية دون حصار بحري أمريكي.
وخلال فترة الهدنة المقترحة (10 أيام)، ستجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للتوصل إلى آلية طويلة الأمد لتنظيم مرور السفن في المضيق.
ومن بين المقترحات: السماح لإيران بتحصيل رسوم معقولة مقابل خدمات مثل الأمن البحري وحماية البيئة وغيرها من الخدمات، أو إيداع هذه الرسوم في صندوق مشترك يُدار بمشاركة المنظمة البحرية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والمبعوث القطري، علي الثوادي، وقائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، ووزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، هم من بين المسؤولين المشاركين في جهود الوساطة.
مستقبل المقترح لا يزال غير واضح
ذكر أحد المصادر الإقليمية أن جهود التهدئة كانت تحقق تقدمًا، يوم السبت الماضي، لكنها تراجعت بعد هجوم صاروخي إيراني في الأردن أدى إلى مقتل جنديين أميركيين على الأقل.
وأكد مسؤول أميركي رفيع أن المفاوضات لا تزال مستمرة، لكنه أوضح أن ترامب لم يعتبر بعد أن ردوده العسكرية قد انتهت.
وقال المسؤول: "يركز الرئيس على تحميل النظام الإيراني مسؤولية خرق مذكرة التفاهم ومواصلة أنشطته التي تصفها واشنطن بالإرهابية في مضيق هرمز".
وأضاف: "كما سيعاقب الرئيس طهران على مقتل الجنود الأميركيين مؤخرًا، وستستمر هذه الضربات ما دام الرئيس يرى ذلك ضروريًا".
من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الوسطاء يواصلون جهودهم لمنع المزيد من التصعيد، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل المقترحات، مؤكدًا أن القوات المسلحة الإيرانية "ستواصل الرد بقوة وستحطم العدوان الأمريكي".
وأشار التقرير، في ختامه، إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد اطلع بالكامل على تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار، أو ما إذا كان مستعدًا لقبول هدنة مؤقتة جديدة دون وجود مسار واضح نحو اتفاق دائم.
أفادت معلومات حصلت عليها شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن السلطات الفرنسية تدرس خفض مستوى وجود موظفي سفارتها في طهران، وذلك في أعقاب ما وصفته بالاحتجاز غير القانوني والتعرض لسوء المعاملة بحق اثنين من موظفيها الدبلوماسيين.
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" إن قوات الأمن الإيرانية احتجزت دبلوماسيين فرنسيين، ونقلتهما إلى مكان مجهول، حيث خضعا للاستجواب. وأضاف المصدر أنهما تعرضا لضغوط نفسية، فيما تعرض أحدهما، على الأقل، للعنف والضرب.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد في وقت سابق تعرض اثنين من موظفي السفارة الفرنسية في طهران للاعتداء، واصفًا الحادث بأنه "غير مقبول"، ومؤكدًا أنه "لن يمر من دون تبعات".
وأضاف المصدر أن الحادثة أثارت حالة من القلق والاستياء بين موظفي السفارة الفرنسية في طهران، مشيرًا إلى أن عددًا منهم طالبوا بالعودة مؤقتًا إلى فرنسا، إلا أن مهامهم الدبلوماسية لم تُنهَ رسميًا حتى الآن.
قال قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، محمد كرمي، في تصريحات نقلتها وكالة "دفاع برس"، إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي "عدوان" من جانب الجيش الأميركي.
وأضاف كرمي أن "الثأر" لمقتل علي خامنئي والقادة العسكريين الذين قُتلوا "سيُنفذ قريبًا".
وأكد أن "الجاهزية المستمرة، والتدريبات التخصصية، وانتشار وحدات القوات البرية، تمثل الركيزة الأساسية للأمن المستدام في الخليج"، مشيرًا إلى أن قوات الحرس الثوري "أقامت سدًا في وجه الأعداء بفضل يقظتها الدائمة".
وأوضح قائد القوات البرية أن الحرس الثوري يواصل، في ضوء الهجمات الأميركية الأخيرة على إيران، رصد التحركات العسكرية "الخارجية"، ويعمل بصورة مستمرة على إعادة تنظيم وتعزيز قدراته الدفاعية لـ"إحباط" أي تهديد محتمل.
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال مراسم "اليوم الوطني للصناعة والمناجم"، إن التواصل مع مجتبى خامنئي يزداد يومًا بعد يوم، مضيفًا أن الحكومة تعمل، "في ظل توجيهاته"، على معالجة المشكلات القائمة.
وأضاف بزشكيان أن زيادة التواصل وإمكانية الوصول إلى مجتبى خامنئي جعلت جميع الإجراءات الحكومية تُنظم وفقًا لتوجيهاته.
كما أشار إلى أن الموقف الرئيسي لإيران خلال المفاوضات كان إعادة فتح مضيق هرمز أمام صادرات النفط، مؤكدًا أنه رغم ما وصفه بـ"إخلال الطرف الآخر بالتزاماته"، فإن مكاسب إيران جاءت "أكبر بكثير من المتوقع".