قال مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، في مقابلة تلفزيونية، إن هناك وحدة بين مسؤولي النظام، وإن ادعاء أميركا بوجود انقسام في السلطة "كذب".

وأضاف إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء للإفراج عن أصول إيران وإيقاف إطلاق النار في لبنان.

وأشار باقري كني إلى أن مضيق هرمز ليس بأي حال من الأحوال ممراً مائياً دولياً، وقال إنه بعد الهجوم الأميركي، أصبح موضوع مضيق هرمز بالنسبة لإيران جزءاً من الأمن القومي، لأن الهجوم علينا جاء من هذا المحور.

وأردف: "إن مضيق هرمز هو أحد مكونات قوة إيران، وأن النظام لن يتخلى عنه أبداً". وأضاف أن الأميركيين يأملون في الحصول على تنازلات من طهران في المفاوضات من خلال إطالة أمد الحرب.