أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أن القوات الأميركية بدأت، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز) عند الساعة 11:30 ليلًا بتوقيت طهران، جولة جديدة من الهجمات ضد إيران.
وأوضحت "سنتكوم" أن هذه الضربات تهدف إلى مواصلة إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم في مهاجمة السفن التجارية بمضيق هرمز.
قال مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي باقري كني، يوم الاثنين 20 يوليو (تموز)، في مقابلة تلفزيونية، إن هناك وحدة بين مسؤولي النظام، وإن ادعاء أميركا بوجود انقسام في السلطة "كذب".
وأضاف إن الولايات المتحدة لم تتخذ أي إجراء للإفراج عن أصول إيران وإيقاف إطلاق النار في لبنان.
وأشار باقري كني إلى أن مضيق هرمز ليس بأي حال من الأحوال ممراً مائياً دولياً، وقال إنه بعد الهجوم الأميركي، أصبح موضوع مضيق هرمز بالنسبة لإيران جزءاً من الأمن القومي، لأن الهجوم علينا جاء من هذا المحور.
وأردف: "إن مضيق هرمز هو أحد مكونات قوة إيران، وأن النظام لن يتخلى عنه أبداً". وأضاف أن الأميركيين يأملون في الحصول على تنازلات من طهران في المفاوضات من خلال إطالة أمد الحرب.
أفاد مسؤولون أميركيون لشبكة "سي بي إس نيوز" بأن نحو 100 عسكري أميركي أُصيبوا في عدة هجمات جوية شنتها إيران على قواعد أميركية في منطقة الشرق الأوسط خلال الشهر الجاري.
وأوضح مسؤولان أميركيان أن معظم المصابين عادوا إلى أداء مهامهم.
وأكد المتحدث الرئيسي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، شون بارنيل، هذه الأرقام في بيان، مشيرًا إلى أنه منذ 7 يوليو تم تشخيص إصابة نحو 100 عسكري بدرجات متفاوتة، وأن 96% منهم عادوا إلى الخدمة.
أدانت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، استمرار الهجمات التي تشنها إيران على الكويت، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدولة، وتهديدًا مباشرًا لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين.
وأضافت أن هذه الهجمات تشكل أيضًا انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، ويعكس تجاهلًا لإرادة المجتمع الدولي، مشددة على أن الكويت تحتفظ بحقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها.
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل أو تحت أي ظرف أثناء وجوده في الولايات المتحدة".
وأضاف ترامب أن نتنياهو "يخوض حربًا ضد إيران"، واتهم النظام الإيراني بقتل "52 ألف متظاهر بريء"، وبالوقوف وراء مقتل جنود أميركيين وآخرين على مدى 47 عامًا.
كما قال إن الأشخاص الذين ينبغي اعتقالهم هم "الذين جرّوا إيران إلى هذه الدوامة غير المسبوقة من الموت والدمار"، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين كان ينبغي أن يتعاملوا مع هذا الأمر منذ سنوات.
وكان عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس إمكانية اعتقال بنيامين نتنياهو إذا زار المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الخريف المقبل.
ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الاثنين 20 يوليو (تموز)، عبر حسابها الناطق بالفارسية على منصة «إكس»، أنه بسبب التوترات الشديدة في الشرق الأوسط، لا يزال الوضع الأمني في المنطقة معقدًا، مع وجود احتمال لتصعيد مفاجئ.
ودعت الوزارة المواطنين الأميركيين إلى متابعة الأخبار بشكل مستمر، وتوخي الحذر، والتواصل مع شركات الطيران قبل السفر إلى الشرق الأوسط أو العبور عبره للتحقق من وضع رحلاتهم.
كما شددت وزارة الخارجية الأميركية على أن المواطنين الأميركيين يجب ألا يسافروا إلى إيران، وأن عليهم إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط أو المرور عبره، فيما دعت المواطنين الأميركيين الموجودين في إيران إلى مغادرة البلاد في أسرع وقت ممكن.
وطالبتهم أيضًا بمعرفة موقع أقرب ملجأ يمكن اللجوء إليه في حال اندلاع أي مواجهات أو أعمال قتالية.