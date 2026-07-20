أفادت شبكة "سي إن إن" بأن الولايات المتحدة، تزامناً مع تصاعد التوترات مع إيران، تعمل على زيادة عدد طائراتها العسكرية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول أميركي إن واشنطن تعتزم إرسال المزيد من المقاتلات من طراز إف-16 وإف-35 من قواعدها في أوروبا إلى المنطقة، بالإضافة إلى زيادة عدد طائرات التزود بالوقود.

كما ذكر مصدر إسرائيلي أن عشرات طائرات التزود بالوقود الأميركية دخلت إسرائيل في الأيام الأخيرة وما زالت تتوافد. وبحسب هذا المصدر، فقد كان نحو 94 طائرة تزود بالوقود موجودة في المنطقة خلال عملية مارس (آذار) الماضي. وبعد ذلك انخفض العدد إلى نحو 40 طائرة، لكنه بدأ في التزايد مجدداً منذ الأسبوع الماضي.

وقد يمنح نشر هذه المعدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خيارات إضافية، بينما يدرس كيفية مواصلة التعامل مع التصعيد المتزايد مع إيران.

وكان ترامب قد تلقى الأسبوع الماضي في غرفة العمليات بالبيت الأبيض إحاطة حول خيارات تصعيد الحرب. وقد درس إمكانية محاولة الاستيلاء على جزيرة خارك، أحد المراكز الرئيسية للصادرات الإيرانية، أو قصف المنشآت النووية في جبل "بيك أكس".

غير أن ترامب لم يستبعد تماماً إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي، كما قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في ساعات الصباح الأولى اليوم إن العودة إلى طاولة المفاوضات لا تزال ممكنة.