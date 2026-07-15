أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ناقلتي نفط تحملان شحنات من النفط الإيراني أعلنتا، في خطوة غير معتادة، مدينة كراتشي الباكستانية وجهةً جديدة لهما، في ما قد يشير إلى محاولة للبحث عن ملاذ آمن بالتزامن مع تنفيذ الحصار البحري الأميركي.

ووفقًا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، غيّرت الناقلتان "راني" و"إميل"، اللتان تحملان معًا نحو مليون برميل من النفط الخام، وجهتهما إلى ميناء كراتشي يوم الثلاثاء 14 يوليو.

وكانت الناقلتان قد غادرتا الخليج قبل أن تعيد واشنطن فرض الحصار البحري على إيران.

ورجحت "بلومبرغ" أن من غير المرجح أن تفرغ الناقلتان حمولتهما في باكستان، لأن ذلك قد يعرّض إسلام آباد لخطر انتهاك العقوبات الأميركية.

وبحسب بيانات شركة "كبلر" المتخصصة في معلومات أسواق الطاقة، لم تستورد باكستان أي شحنات من النفط الخام الإيراني خلال العقد الماضي على الأقل.