وأضاف باهنر: "أي اعتداء يُشن على إيران، ومن أي نقطة يبدأ هذا الاعتداء، فإن تلك النقطة تُعد هدفًا مشروعًا لنا".

وأكد عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام خلال المقابلة أن إيران "تتفاوض، لكنها في الوقت نفسه تضع يدها على الزناد".

وتابع: "في أي لحظة ينقضون فيها التفاهم، فنحن مستعدون للمواجهة. وقد أثبتنا ذلك في الماضي ونثبته الآن، وقد نتخذ في المستقبل خطوات أكثر حدة وصعوبة".

وقال باهنر أيضًا: "قضية مضيق هرمز تخص إيران وسلطنة عُمان، ولا يحق للدول الأخرى اتخاذ قرار بشأنها. وإذا أراد أحد أن يأتي من الطرف الآخر من العالم ويقول إنه شريك هنا، فسنقطع يده".