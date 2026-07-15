توفي مايكل كاتس، وهو مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عامًا، متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها إثر الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على منزله في مدينة حيفا خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا.

وأعلنت بلدية حيفا أن كاتس عمل لعقود في شركة الصناعات الدفاعية رافائيل، وكان له دور في دعم أمن إسرائيل.

وأظهر تحقيق أجراه سلاح الجو الإسرائيلي أن الصاروخ الباليستي الذي أُطلق باتجاه حيفا في 5 أبريل لم يُعترض، بعدما تفكك أثناء تحليقه، ما أدى إلى تغير مساره المتوقع.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، أسفرت الهجمات الصاروخية الباليستية التي شنتها إيران خلال عملية "زئير الأسود" عن مقتل 22 مواطنًا إسرائيليًا وأجانب، إضافة إلى أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية.

