وكتبت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني ، نقلاً عن محافظة هرمزغان، أنه عند الساعة 18:20 و18:40 تقريبًا (بالتوقيت المحلي)، تعرضت نقاط في محيط بندرعباس لقصف صاروخي أميركي.

كما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية بوقوع هجمات جديدة استهدفت نقاطًا في محيط بندرعباس عند الساعة 19:00 و19:20 (بالتوقيت المحلي).

وأعلنت محافظة هرمزغان أنه لم يتم الإبلاغ عن أي خسائر بشرية أو أضرار في البنى التحتية السكنية والتجارية نتيجة هذه الهجمات.