التلفزيون الإيراني: مقذوفات أميركية استهدفت موقعًا في جزيرة "قشم"
أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، نقلاً عن محافظة هرمزغان، بأن موقعًا في جزيرة قشم تعرّض عند الساعة السابعة مساءً لمقذوفات أميركية.
أفادت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، مساء الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، نقلاً عن محافظة هرمزغان، بأن موقعًا في جزيرة قشم تعرّض عند الساعة السابعة مساءً لمقذوفات أميركية.
بالتزامن مع تصاعد التوترات في المنطقة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة أوقفت عملية سحب طائراتها العسكرية المخصصة للتزويد بالوقود من مطار "بن غوريون" في تل أبيب.
وحذّرت سلطة المطارات الإسرائيلية، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، من أن استمرار وجود هذه الطائرات خلال موسم السفر الصيفي قد يؤدي إلى اضطرابات واسعة في حركة الطيران المدني.
وأضافت أنه إذا لم تُستأنف عملية نقل طائرات التزويد بالوقود الأميركية، فقد يواجه نحو 50 ألف تذكرة سفر خطر الإلغاء.
وكانت واشنطن قد بدأت، عقب توقيع "مذكرة تفاهم" مع طهران لإنهاء الحرب، نقل جزء من طائراتها العسكرية من مطار بن غوريون.
لكن بعد تجدد التوترات وهجمات الحرس الثوري على السفن التجارية في مضيق هرمز، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 8 يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران.
وفي 10 يوليو، أبلغ ترامب "الكونغرس" أن الجيش الأميركي بدأ منذ 7 يوليو «عمليات دفاعية» جديدة ضد أهداف عسكرية داخل إيران.
وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، يوم الثلاثاء، أن نحو 75 طائرة أميركية للتزود بالوقود والنقل العسكري تتمركز منذ أشهر في مطار "بن غوريون".
وأضاف الموقع أن وجود هذا الأسطول يشغل جزءًا كبيرًا من الطاقة الاستيعابية للمطار، ويقلص المساحات المتاحة للطائرات المدنية في أهم مطار دولي في إسرائيل.
استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية
أفادت وكالة "رويترز"، يوم الثلاثاء، بأن أسعار النفط العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع، مع تصاعد التوترات في مضيق هرمز واستئناف الجيش الأميركي الحصار البحري على إيران.
وبحسب التقرير، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.17 دولار، أو 3.81 في المائة، لتصل إلى 86.47 دولار للبرميل.
كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 2.15 دولار، أو 2.75 في المائة، ليبلغ 80.29 دولار للبرميل.
وقال المحلل في بنك ANZ (مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة) ط، سوني كوماري، إنه رغم توصل طهران وواشنطن إلى تفاهم لإنهاء الحرب، فإن هذا الوضع لم يستمر سوى أسابيع قليلة، مشيرًا إلى أن الأسواق تُقيّم الآن مخاطر التطورات الأخيرة وتأثيرها على الأسعار.
وأضاف أن ذروة التوتر ربما أصبحت خلفنا، إلا أن استمرار الاضطرابات في مياه المنطقة قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع، مع بقائها ضمن نطاق 85 إلى 90 دولارًا للبرميل.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد ألغت، في 7 يوليو الجاري، الترخيص المؤقت لبيع النفط الإيراني ردًا على هجمات إيران في مضيق هرمز، ومنحت مهلة عشرة أيام لإنهاء الصفقات السابقة.
وسبق للولايات المتحدة أن أصدرت إعفاءً لمدة 60 يومًا استثنت بموجبه صادرات النفط والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية من العقوبات حتى 21 أغسطس (آب) المقبل.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عبر منصة "تروث سوشال"، فرض حصار كامل على السفن المرتبطة بإيران.
وقال إن الحصار سيشمل السفن التي تتردد على الموانئ الإيرانية أو تنقل شحنات تابعة لطهران. وأضاف أن مضيق هرمز سيظل مفتوحًا أمام جميع حركة الملاحة البحرية، باستثناء الحركة المرتبطة بإيران.
وكتب ترامب أن النفط يتدفق اليوم أكثر من أي وقت مضى بفضل "القوة الهائلة للجيش الأميركي"، معربًا عن شكره لوزير الحرب، بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، دان كين، وقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، وجميع أفراد القوات المسلحة الأميركية.
ووصف قادة النظام الإيراني بأنهم "كاذبون وعنيفون وأشرار"، وقال إنهم وضعوا البلاد على طريق "الدمار الكامل".
كما أعلن الرئيس الأميركي أنه، عقب "محادثات بناءة للغاية" مع قادة الشرق الأوسط، قرر استبدال "رسم الاسترداد الأميركي البالغ 20 في المائة" باتفاقيات تجارية واستثمارات من الدول الخليجية في الولايات المتحدة.
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستكون "ضخمة"، وفي الوقت نفسه ستعود بفوائد كبيرة على الدول المستثمرة ومستقبلها.
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تشهد حاليًا أكبر استثمار بالدولار من حكومة أجنبية في تاريخها، مؤكدًا أن الاستثمارات الجديدة سترفع هذا الرقم إلى مستويات غير مسبوقة.
وقال إن المصانع والمنشآت الإنتاجية والمعدات تتدفق إلى الولايات المتحدة بمستويات تاريخية، الأمر الذي سيوفر ملايين الوظائف ذات الأجور المرتفعة للأميركيين، مضيفًا: "أميركا تعود إلى الانتصار كما لم يحدث من قبل".
وختم ترامب بالقول: "لقد انتهت أيام قتل مئات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم 52 ألف متظاهر، على يد النظام الإيراني والأهم من ذلك أنها لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في العاصمة الإيرانية أنه اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 15 يوليو (تموز) سيبدأ انقطاع الكهرباء المبرمج في مدينة طهران.
وأعلنت شركة "توانير" أن السبب وراء هذا الإجراء هو ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الاستهلاك.
وقالت شركة "توانير" إنه يمكن للمواطنين متابعة أوقات الانقطاعات المحتملة عبر منصات الإعلان والمعلومات الرسمية.
أظهرت الصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية أن مصطفى وميثم ومسعود، وهم ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، علي خامنئي، قد شاركوا في مراسم أُقيمت له، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز) في مصلى طهران.
ولم يشارك المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في هذه المراسم أيضًا، على غرار المراسم السابقة التي أُقيمت لوالده.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة يوم أمس: "إن مجتبى خامنئي قد قُضي عليه بنسبة 90 في المائة".
أعلنت شركة "كيش" الإيرانية لهندسة المياه والكهرباء أن انفجار قذيفة على مقربة من موقع إنتاج المياه والكهرباء في هذه الجزيرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قد ألحق أضرارًا بجزء من محطة توليد الكهرباء وغيّر بعض المعايير الفنية لوحدات إنتاج الكهرباء.
أضافت الشركة أن حجم الخسائر قيد الدراسة، وأنه قد يتم إخراج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء من الخدمة لإجراء الإصلاحات؛ وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق انقطاعات مؤقتة ومجدولة للكهرباء.
ورغم هذا الهجوم، لم ينقطع تدفق المياه والكهرباء في كيش، ودعت شركة المياه والكهرباء السكان إلى ترشيد استهلاك الطاقة.