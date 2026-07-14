أظهرت الصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية أن مصطفى وميثم ومسعود، وهم ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، علي خامنئي، قد شاركوا في مراسم أُقيمت له، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز) في مصلى طهران.
ولم يشارك المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في هذه المراسم أيضًا، على غرار المراسم السابقة التي أُقيمت لوالده.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة يوم أمس: "إن مجتبى خامنئي قد قُضي عليه بنسبة 90 في المائة".
أعلنت شركة "كيش" الإيرانية لهندسة المياه والكهرباء أن انفجار قذيفة على مقربة من موقع إنتاج المياه والكهرباء في هذه الجزيرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قد ألحق أضرارًا بجزء من محطة توليد الكهرباء وغيّر بعض المعايير الفنية لوحدات إنتاج الكهرباء.
أضافت الشركة أن حجم الخسائر قيد الدراسة، وأنه قد يتم إخراج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء من الخدمة لإجراء الإصلاحات؛ وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق انقطاعات مؤقتة ومجدولة للكهرباء.
ورغم هذا الهجوم، لم ينقطع تدفق المياه والكهرباء في كيش، ودعت شركة المياه والكهرباء السكان إلى ترشيد استهلاك الطاقة.
قال ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن إن هجمات إيران على السفن التجارية ومحاولاتها "احتجاز" مضيق هرمز والاقتصاد العالمي رهينة، تؤكد أن حرية الملاحة ضرورية للسلم والازدهار الدوليين، وأن بعض الحكومات تنتهك هذه الحرية لتحقيق مكاسب سياسية أو لتجنب تبعات سياساتها العدوانية.
ووصف الحوثيين بأنهم حلفاء لطهران، وقال إن الجماعة تتبع نهج الحرس الثوري، من خطف المدنيين واستخدام الدروع البشرية إلى استهداف البنية التحتية المدنية وترديد شعارات "الموت لإسرائيل" و"الموت لأميركا".
وحذر من أنه إذا هددت طهران مضيق هرمز، فقد يعاود الحوثيون أيضًا محاولة إغلاق البحر الأحمر، مضيفًا أن الجماعة "تنشر الرعب في المنطقة بالوكالة عن طهران".
وأكد أن من يمتلك منصات إطلاق الصواريخ أو الألغام البحرية لا يحق له أن يقرر ما هي المياه الدولية أو كيف تدير الدول المستقلة شؤونها الدولية.
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، لشبكة «سكاي نيوز» إن القانون الدولي لا يجيز لأي دولة فرض أي رسوم على عبور المضائق المستخدمة للملاحة الدولية.
وأضاف أنه سيواصل التواصل مع جميع الأطراف لضمان بقاء الملاحة في مضيق هرمز مفتوحة.
وجاءت تصريحاته في ظل تصاعد التوترات ومحاولة الإدارة الأميركية فرض رسوم بنسبة 20 في المائة على السفن العابرة لمضيق هرمز.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إنه لم يعد هناك عملياً أي "مذكرة تفاهم" لأن أميركا دخلت الحرب رسميًا ونقضت بنود التفاهم.
وأضاف رضائي أن العقوبات تمت إعادتها، وفُرض الحصار، كما أن أميركا انتهكت أجزاء مختلفة من التفاهم في لبنان أيضًا.
ووصف "مذكرة التفاهم" بأنها أدنى وأقل الوثائق شأنًا بين البلدين، وقال إن نقضها يحمل التكلفة الأقل.
وطالب هذا النائب البرلماني المسؤولين بعدم رفع سقف توقعات الشعب، وعدم ربط المشاكل الداخلية بمذكرات تفاهم تنقضها أميركا بسهولة.
أصدر أكثر من 180 نائبًا في البرلمان الإيراني بيانًا طالبوا فيه بمتابعة "الثأر"، والقصاص من القتلة والآمرين والفاعلين في مقتله، وإقرار قانون للثأر للمرشد السابق وقتلى الحروب الأخيرة لإيران مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما أكدوا اتخاذ مواقف حاسمة بشأن إنهاء "تفاهم إسلام آباد"، وتعزيز الردع الدفاعي، ومتابعة شروط مجتبى خامنئي في السياسة الخارجية.
وقد وقّع أكثر من 180 نائبًا على هذا البيان خلال جلسة علنية للبرلمان، ونشرت وكالة أنباء "فارس" نصه، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز).
وأشار النواب إلى إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إنهاء مذكرة التفاهم، وكتبوا أنهم يتوقعون من رؤساء السلطات اتخاذ مواقف "حاسمة وثورية" في هذا الصدد. وأضافوا أن هذه التطورات أظهرت مجددًا أن حل القضايا بين إيران والولايات المتحدة غير ممكن عبر المفاوضات.
وطالب الموقعون هيئة رئاسة البرلمان بإدراج تشكيل لجنة خاصة لمراجعة المفاوضات والتفاهمات والإشراف على تنفيذ شروط مجتبى خامنئي على جدول الأعمال.
كما شدد البيان على إحداث تحول في العقيدة الدفاعية، وإقرار قانون إدارة وحوكمة مضيق هرمز، وتعزيز الردع الاستراتيجي، ودعم القوات المسلحة. وعبر النواب أيضاً عن دعمهم لإجراءات القوات المسلحة في "إعمال حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز".
وطالب هؤلاء النواب الحكومة أيضًا بالعمل على تأمين معيشة الشعب بشكل مستدام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، وتقديم الوزراء المقترحين البدلاء عن أعضاء الحكومة القتلى إلى البرلمان بأسرع وقت ممكن.