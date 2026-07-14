أعلنت شركة "كيش" الإيرانية لهندسة المياه والكهرباء أن انفجار قذيفة على مقربة من موقع إنتاج المياه والكهرباء في هذه الجزيرة، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، قد ألحق أضرارًا بجزء من محطة توليد الكهرباء وغيّر بعض المعايير الفنية لوحدات إنتاج الكهرباء.

أضافت الشركة أن حجم الخسائر قيد الدراسة، وأنه قد يتم إخراج عدد من وحدات إنتاج الكهرباء من الخدمة لإجراء الإصلاحات؛ وفي هذه الحالة، سيتم تطبيق انقطاعات مؤقتة ومجدولة للكهرباء.

ورغم هذا الهجوم، لم ينقطع تدفق المياه والكهرباء في كيش، ودعت شركة المياه والكهرباء السكان إلى ترشيد استهلاك الطاقة.

