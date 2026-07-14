أظهرت الصور المنشورة في وسائل الإعلام الإيرانية أن مصطفى وميثم ومسعود، وهم ثلاثة من أبناء المرشد الراحل، علي خامنئي، قد شاركوا في مراسم أُقيمت له، يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز) في مصلى طهران.

ولم يشارك المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، في هذه المراسم أيضًا، على غرار المراسم السابقة التي أُقيمت لوالده.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال في مقابلة يوم أمس: "إن مجتبى خامنئي قد قُضي عليه بنسبة 90 في المائة".