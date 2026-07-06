أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن المرجع الديني الموالي للنظام الإيراني، حسين نوري همداني، قال خلال لقائه عددًا من المشاركين في مراسم تشييع علي خامنئي: "ليعلم مرتكبو هذه الجريمة أن القصاص منهم أمر حتمي".

وأضافت الوكالة أن مدير مكتب نوري همداني كان قد أعلن، في مارس 2026، أن المرجع الديني أصدر فتوى أكد فيها أن من الواجب على كل مسلم، أينما كان، الانتقام من المسؤولين عن مقتل المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي.

وأشار مدير مكتبه، في حينه، إلى أن هذا الموقف أُعلن على عدة مراحل، مؤكدًا أن "حكم الجهاد في هذا الشأن صريح وواضح".

