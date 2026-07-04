أكد علي نيكزاد، النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف أنه لا يوجد أي قائد يمكن مقارنته بعلي خامنئي، وقال: "لأننا كنا في قلب القمة، لم نكن ندرك عظمتها، وسندرك ذلك مع مرور الزمن".

وكان المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، قد استخدم خلال السنوات الماضية مرارًا تعبير "بلوغ القمة" لوصف وضع إيران.

وفي إحدى خطبه أمام قادة الحرس الثوري الإيراني عام 2023، قال خامنئي: "لقد تجاوزنا هذا المنحدر الحاد، وأصبحنا قريبين من القمة". وقد أثارت هذه التصريحات آنذاك ردود فعل ونقاشات واسعة بين المواطنين الإيرانيين.

وأضاف نيكزاد أن إيران تدين لعلي خامنئي بقدراتها الدفاعية والصاروخية والعسكرية.