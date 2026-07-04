بعد أشهر من الغموض بشأن هوية قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، كشف بيان صادر، السبت 4 يوليو (تموز)، عن تعيين علي عظمائي في هذا المنصب.

وكتب عظمائي، في البيان الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، مهددًا الولايات المتحدة وإسرائيل، أن "الانتقام الإلهي" من البلدين ليس بعيدًا.

وكان القائد السابق للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، قد قُتل في أبريل (نيسان) من هذا العام في هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت إيران.

وسبق أن تحدثت حسابات مؤيدة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعيين عظمائي قائدًا للقوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الحرس الثوري لم يؤكد هذا التعيين رسميًا.

وفي عام 2019، أدرجت الولايات المتحدة علي عظمائي، الذي كان حينها قائد المنطقة البحرية الخامسة في الحرس الثوري الإيراني، على قائمة العقوبات إلى جانب المرشد الإيراني السابق علي خامنئي وسبعة من قادة الحرس الثوري.