نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، صورًا لمشاركة ممثلين عن السعودية وقطر وسلطنة عُمان والعراق في مراسم دفن المرشد الراحل، علي خامنئي، وكتب: "يسعدنا أن نكون قد استضفنا ممثلين عن أكثر من سبعين دولة، بينهم أشقاؤنا العرب الحقيقيون".

وأضاف: "سيبقى هذا الحدث التاريخي ذكرى راسخة في مسيرة علاقاتنا المشتركة والودية".

وجاءت إشادة عراقجي بمشاركة ممثلي الدول العربية، رغم غياب أي ممثل عن الإمارات العربية المتحدة وسوريا والكويت والبحرين والمغرب والأردن.

وبحسب وكالة "إيرنا"، فقد شارك في مراسم الدفن التي أُقيمت في طهران مسؤولون من العراق ولبنان واليمن وسلطنة عُمان وقطر والسعودية ومصر وتونس.

وإلى جانب المسؤولين الحكوميين، حضر أيضًا ممثلون عن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطيني، إضافة إلى حزب الله اللبناني وحركة أمل و"الحشد الشعبي" العراقي.