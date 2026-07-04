أعلنت وسائل إعلام إيرانية، في بيان، أن علي عظمائي يشغل منصب قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني.

ورغم ذلك، لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن صدور مرسوم بتعيينه في هذا المنصب.

وكتب موقع "همشهري أونلاين": "لم يُعلن هذا التعيين رسميًا، إلا أن البيان الذي نشرته دائرة العلاقات العامة في الحرس الثوري قدّم علي عظمائي بصفته قائدًا للقوات البحرية في الحرس الثوري".

وفي البيان الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، توعّد عظمائي إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدًا أن "الانتقام الإلهي" منهما ليس بعيدًا.

وكان القائد السابق للقوات البحرية في الحرس الثوري، علي رضا تنكسيري، قد قُتل خلال الهجمات التي استهدفت إيران في أبريل (نيسان) الماضي.