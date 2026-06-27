أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، أن إيران شنت، فجر السبت 27 يونيو (حزيران)، هجومًا بعدة طائرات مسيّرة على أراضي المملكة، وأدانت الهجوم، واصفةً إياه بأنه انتهاك لسيادة البلاد، وللالتزامات التي تعهدت بها إيران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد مع الولايات المتحدة.
وأضافت الوزارة أن الهجوم بالمسيّرات يمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة البحرين، ويشكّل تهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين، كما يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.
وأكد البيان أن استمرار الهجمات الإيرانية، بالتزامن مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر، يقوّض مسار السلام ويعكس نهجًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة.
وأشارت وزارة الخارجية البحرينية إلى أن إيران كانت قد التزمت، بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد، بوقف العمليات العسكرية بشكل دائم واحترام سيادة دول المنطقة، معتبرة أن الهجوم الأخير يُظهر، بحسب البيان، عدم التزام طهران بتعهداتها تجاه المجتمع الدولي.
وشددت البحرين على حقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها، داعية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرار رقم 2817، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.