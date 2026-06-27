العثور على طائرة مسيّرة إيرانية من طراز "آرش 2" في "أربيل" بالعراق
أفادت شبكة "روداو" الإخبارية بأن أحد سكان قضاء "عقرة" في إقليم كردستان العراق عثر على طائرة مسيّرة غير منفجرة من طراز "آرش 2" تابعة للنظام الإيراني في منطقة حدودية بمحافظة أربيل.
ووفقًا لهذا المواطن، فقد عثر على الطائرة المسيرة أثناء تنزهه في المنطقة، وتبين بعد فحصها أنها من طراز "آرش 2".
وفي السياق ذاته، صرح مسؤول أمني رفيع لشبكة "روداو" بأن الأجهزة الأمنية أُحيطت علمًا بالأمر، وأن فريقًا مختصًا سيتوجه قريبًا إلى الموقع لمعاينة الطائرة المسيّرة ونقلها.