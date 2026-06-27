أيدت محكمة منطقة "سولنا" في السويد قانونية قرار فصل موظف من أصول إيرانية يعمل في دائرة الهجرة، كان قد أُقيل من منصبه في فبراير (شباط) 2025 بناءً على تحذير من جهاز الأمن السويدي (سيبو).

وكان الموظف، الذي يعمل في دائرة الهجرة منذ عام 2016، قد رفع دعوى قضائية ضد الدائرة بعد فصله، مطالبًا بالعودة إلى عمله والحصول على تعويض، إلا أن المحكمة رفضت دعواه.

ووفقًا لحكم المحكمة والمعلومات المقدمة من جهاز الأمن السويدي، تبين أن هذا الشخص كان على صلة بضابط استخبارات إيراني، وبفرد متورط في التجسس على اللاجئين، بالإضافة إلى أشخاص مرتبطين بعصابة الدراجات النارية "بانديدوس".

كما أشارت الحيثيات إلى أنه قام باستخراج معلومات تخص أشخاصًا من خلفيات إيرانية من أنظمة دائرة الهجرة وتزويد عميل استخبارات إيراني بها.

واعتبرت المحكمة هذه الاتصالات تهديدًا خطيرًا لأمن المعلومات الحساسة في دائرة الهجرة، مؤكدة أن فصل الموظف كان مبررًا، وحكمت عليه بدفع 168 ألف كرونة سويدية لتغطية تكاليف التقاضي.