اعتبر عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، الهجمات الأميركية التي استهدفت مواقع في جنوب إيران فجر السبت انتهاكاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، مطالباً المفاوضين الإيرانيين برد "واضح ورادع".

وكتب نبويان عبر حسابه على منصة "إكس": "نحن بانتظار تحقيق الشروط، وصدور رد واضح ورادع من قِبل المسؤولين عن المفاوضات تجاه هذا الانتهاك للتفاهم".

كما أعرب عضو لجنة الأمن القومي عن شكره للحرس الثوري الإيراني على "ردّه" الميداني على تلك الهجمات، مضيفاً: "نتيجة لانتهاك البند الأول من مذكرة التفاهم، ووفقاً للبند 13، لا ينبغي البدء بأي مفاوضات بشأن البنود الأخرى قبل التنفيذ الكامل للبنود 1 و4 و5 و10 و11".