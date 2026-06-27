قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، إن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن تخصيص الأصول الإيرانية المفرج عنها لشراء منتجات زراعية من الولايات المتحدة تمثل "وهمًا لا أساس له"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن "أي استيراد للمنتجات الغذائية من الولايات المتحدة، حتى وإن كانت مطابقة للمواصفات، غير مقبول، ولا ينبغي للحكومة أن توافق عليه".

وأضاف بروجردي: "إن ادعاء ترامب بأن الأصول الإيرانية المجمدة ستُخصص لشراء منتجات زراعية من المزارعين الأميركيين يندرج ضمن مزاعمه غير الواقعية وأوهامه بشأن القضايا الدولية، ولا سيما ما يتعلق بإيران".

وأكد أيضًا أن "مصادر استيراد الحبوب إلى إيران معروفة وواضحة، ولا توجد أي حاجة لاستيرادها من الولايات المتحدة".

وأشار عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إلى "انعدام الثقة المتبادل"، قائلًا: "لا يمكن الاعتماد على المنتجات الغذائية المستوردة من الولايات المتحدة، لأن الأمن الغذائي وحماية أرواح المواطنين يمثلان أولوية، ولا توجد ثقة في منتجات هذا البلد".

وشدد بروجردي في ختام تصريحاته على أنه لا ينبغي للحكومة الإيرانية قبول هذه الطروحات، وأن استيراد أي منتجات غذائية من الولايات المتحدة، حتى وإن كانت مطابقة للمعايير، "غير مقبول".