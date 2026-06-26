قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمد رضا باهنر، لموقع "جماران": "في الحرب لا يتم توزيع الحلوى، لكن رغم كل التكاليف التي فُرضت علينا، فإن العدو لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه".

وأكد باهنر أن هذه الحرب تسببت في تأخرنا بنحو 200 مليار دولار.

وأضاف هذا العضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام: "قبل الحرب كنا نعاني أيضًا مشاكل اقتصادية جدية، وخلال السنوات الثماني الماضية بلغ التضخم 1000في المائة".

وتابع باهنر: "جزء كبير من الطبقة المتوسطة الاقتصادية انتقل إلى الطبقة الدنيا، واليوم يعيشون وضعاً لا تصل فيه رواتبهم أحياناً إلى منتصف أو حتى ثلث الشهر، كما أن عائلة من ثلاثة أفراد لا تستطيع العيش في طهران حتى بدخل شهري يبلغ 50 مليون تومان".