أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، أن بلادها لا تمتلك حاليًا أي خطة لإعادة فتح سفارتيها في فنزويلا أو إيران.
وفي المقابل، قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن كندا يجب أن تعيد فتح سفارتيها في إيران وفنزويلا، والتي كانت الحكومات الكندية السابقة قد أغلقتها.
وأوضح كارني، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، أن غياب الحضور الدبلوماسي يحد من قدرة أوتاوا على مساعدة مواطنيها في الخارج والاستجابة للأزمات الإنسانية، حتى في الدول التي توجد معها خلافات عميقة.
وأضاف: "الانخراط لا يعني التأييد. وجود سفارة وخدمات قنصلية في بلد ما لا يعني أننا نوافق على سياساته".
وكانت كندا قد أغلقت سفارتها في طهران في عهد رئيس الوزراء السابق، ستيفن هاربر، وقطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، كما طردت الدبلوماسيين الإيرانيين من أراضيها.