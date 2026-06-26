كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، مخاطبًا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في منشور على منصة "إكس": "إن المراهنة على السيناريو الأميركي ستبدد استقراركم وأمنكم".

وأضاف عزيزي: "لقد رأيتم أن القواعد العسكرية الأميركية في بلدانكم تحولت، بدلاً من أن توفر الأمن، إلى مصدر للتهديد".

وتابع: "الطريق الوحيد لضمان أمن المنطقة هو الابتعاد عن الولايات المتحدة".