كتب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، مخاطبًا قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في منشور على منصة "إكس": "إن المراهنة على السيناريو الأميركي ستبدد استقراركم وأمنكم".
وأضاف عزيزي: "لقد رأيتم أن القواعد العسكرية الأميركية في بلدانكم تحولت، بدلاً من أن توفر الأمن، إلى مصدر للتهديد".
وتابع: "الطريق الوحيد لضمان أمن المنطقة هو الابتعاد عن الولايات المتحدة".
أشار القائد الحرس الثوري الإيراني، حسين يكتا، خلال مراسم عزاء عاشوراء في قم، مساء الخميس 25 يونيو (حزيران)، إلى رسالة المرشد مجتبى خامنئي التي قال فيها إن لديه «رأيًا آخر» بشأن المفاوضات: «من حيث المبدأ، رسالة القائد تعني أننا يجب ألا نسمح بتجرّع الخميني كأس السم مرة أخرى».
وأضاف: "عندما يقوم ترامب الفاسد وأهل الفحشاء بإهانة مسؤولينا، يجب أن نوجه لهم ضربة قوية".
وتابع يكتا: "أهم درس من الشهداء هو طاعة وليّ الله والحضور المسؤول في ساحات الثورة المختلفة، وهذه الروح هي ما أوصلهم إلى قمم العزة".
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن سلطنة عُمان أبلغت مسؤولين أوروبيين بأن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب في مضيق هرمز لم تعد ممكنة، وأنه قد يتم فرض رسوم على السفن العابرة.
وبحسب التقرير، أكد المسؤولون العُمانيون أنهم سيواصلون الالتزام بقواعد الملاحة البحرية الدولية، إلا أنه قد يتم استيفاء رسوم مقابل خدمات مثل إزالة التلوث في مضيق هرمز أو المساعدة في إرشاد السفن.
وأضافت "بلومبرغ" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم ستكون إلزامية أم لا.
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بشأن الملاحة في مضيق هرمز: "نحقق حاليًا في حادثة استهداف سفينة كانت قد عبرت أمس مضيق هرمز وسلكت المسار الجنوبي، ونعمل مع أطراف عدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد".
ونقلت قناة "الجزيرة" عنه قوله: "هناك مساران للخروج من مضيق هرمز؛ أحدهما يخضع لسيطرة إيران، والآخر لسيطرة الولايات المتحدة وسلطنة عُمان. ومعظم السفن تستخدم المسار الشمالي الذي يخضع لسيطرة إيران".
وأضاف: "تمكنا خلال الأيام الأربعة الماضية من إجلاء 150 سفينة كان على متنها أربعة آلاف بحار. ولا تزال أكثر من 600 سفينة عالقة على الجانب الآخر من مضيق هرمز، فيما لقي 14 بحارًا مصرعهم منذ بداية الأزمة الحالية في المضيق".
وتابع دومينغيز: "نركز على ضمان سلامة البحارة، وقد أجرينا مباحثات لتفعيل ممرات الإجلاء. كما نعمل على توفير المياه والوقود للسفن، إضافة إلى الغذاء والمساعدات الطبية للبحارة العالقين".
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "لا يمكن قبول الظروف السيئة التي يواجهها البحارة العالقون في مضيق هرمز، ولا ينبغي استخدام النقل البحري وسيلةً للضغط في أي نزاع جيوسياسي. ونحن على تواصل مع سلطات عُمان وإيران والولايات المتحدة، وقد لمسنا منها دعمًا كبيرًا".
قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، حسن رحيم بور أزغدي، مساء الجمعة 26 يونيو (حزيران)، خلال تجمع مؤيد للنظام: "عندما يقول ترامب بفخر إنه اغتال مرشد النظام الإيراني، يجب علينا أيضًا أن نقول إننا سنغتاله".
وأضاف: "ترامب كل بضعة أسابيع يقول إنه قتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، ونحن أيضًا يمكن أن نقول إننا سنغتالك ويمكننا تنفيذ ذلك".
وأضاف: "يجب تحديد جائزة بملايين الدولارات لقتل ترامب. وينبغي أن نُعدّ مجموعات من مؤيدينا داخل الولايات المتحدة لتفعيل خلايا عملياتية ضد المسؤولين الأميركيين".
وأكد رحيم بور أزغدي: "يجب أن نضرب نفط المنطقة. وإذا ضربوا نفطنا فلا مشكلة. النفط الذي تسبب في الفساد وأدى إلى منع إصلاح سوء الإدارة بسبب المال النفطي السهل، لا مشكلة في تعرضه للضرر. سنواجه مشاكل لمدة سنة أو سنتين، ثم ستُحل لاحقًا".
كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة باللغة الفارسية، على منصة "إكس"، ردًا على تهديدات، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فسترتكب أكبر خطأ في تاريخها".
وخاطب قاآني قائلاً: "يبدو أن دور الجاسوس والخائن يليق بك أكثر من هذه الاستعراضات التهديدية السخيفة".
وأضاف كاتس: "لن يساعدهم مضيق هرمز، ولن تنفعهم الهجمات على المدنيين. لا شيء سيوقفنا. قواتنا مستعدة لإنهاء المهمة".