أشار القائد الحرس الثوري الإيراني، حسين يكتا، خلال مراسم عزاء عاشوراء في قم، مساء الخميس 25 يونيو (حزيران)، إلى رسالة المرشد مجتبى خامنئي التي قال فيها إن لديه «رأيًا آخر» بشأن المفاوضات: «من حيث المبدأ، رسالة القائد تعني أننا يجب ألا نسمح بتجرّع الخميني كأس السم مرة أخرى».

وأضاف: "عندما يقوم ترامب الفاسد وأهل الفحشاء بإهانة مسؤولينا، يجب أن نوجه لهم ضربة قوية".

وتابع يكتا: "أهم درس من الشهداء هو طاعة وليّ الله والحضور المسؤول في ساحات الثورة المختلفة، وهذه الروح هي ما أوصلهم إلى قمم العزة".