أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن سلطنة عُمان أبلغت مسؤولين أوروبيين بأن العودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل الحرب في مضيق هرمز لم تعد ممكنة، وأنه قد يتم فرض رسوم على السفن العابرة.
وبحسب التقرير، أكد المسؤولون العُمانيون أنهم سيواصلون الالتزام بقواعد الملاحة البحرية الدولية، إلا أنه قد يتم استيفاء رسوم مقابل خدمات مثل إزالة التلوث في مضيق هرمز أو المساعدة في إرشاد السفن.
وأضافت "بلومبرغ" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه الرسوم ستكون إلزامية أم لا.
قال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بشأن الملاحة في مضيق هرمز: "نحقق حاليًا في حادثة استهداف سفينة كانت قد عبرت أمس مضيق هرمز وسلكت المسار الجنوبي، ونعمل مع أطراف عدة في المنطقة لتقديم ضمانات بعدم تعرض السفن للتهديد".
ونقلت قناة "الجزيرة" عنه قوله: "هناك مساران للخروج من مضيق هرمز؛ أحدهما يخضع لسيطرة إيران، والآخر لسيطرة الولايات المتحدة وسلطنة عُمان. ومعظم السفن تستخدم المسار الشمالي الذي يخضع لسيطرة إيران".
وأضاف: "تمكنا خلال الأيام الأربعة الماضية من إجلاء 150 سفينة كان على متنها أربعة آلاف بحار. ولا تزال أكثر من 600 سفينة عالقة على الجانب الآخر من مضيق هرمز، فيما لقي 14 بحارًا مصرعهم منذ بداية الأزمة الحالية في المضيق".
وتابع دومينغيز: "نركز على ضمان سلامة البحارة، وقد أجرينا مباحثات لتفعيل ممرات الإجلاء. كما نعمل على توفير المياه والوقود للسفن، إضافة إلى الغذاء والمساعدات الطبية للبحارة العالقين".
وأكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: "لا يمكن قبول الظروف السيئة التي يواجهها البحارة العالقون في مضيق هرمز، ولا ينبغي استخدام النقل البحري وسيلةً للضغط في أي نزاع جيوسياسي. ونحن على تواصل مع سلطات عُمان وإيران والولايات المتحدة، وقد لمسنا منها دعمًا كبيرًا".
قال عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران، حسن رحيم بور أزغدي، مساء الجمعة 26 يونيو (حزيران)، خلال تجمع مؤيد للنظام: "عندما يقول ترامب بفخر إنه اغتال مرشد النظام الإيراني، يجب علينا أيضًا أن نقول إننا سنغتاله".
وأضاف: "ترامب كل بضعة أسابيع يقول إنه قتل قاسم سليماني (القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني)، ونحن أيضًا يمكن أن نقول إننا سنغتالك ويمكننا تنفيذ ذلك".
وأضاف: "يجب تحديد جائزة بملايين الدولارات لقتل ترامب. وينبغي أن نُعدّ مجموعات من مؤيدينا داخل الولايات المتحدة لتفعيل خلايا عملياتية ضد المسؤولين الأميركيين".
وأكد رحيم بور أزغدي: "يجب أن نضرب نفط المنطقة. وإذا ضربوا نفطنا فلا مشكلة. النفط الذي تسبب في الفساد وأدى إلى منع إصلاح سوء الإدارة بسبب المال النفطي السهل، لا مشكلة في تعرضه للضرر. سنواجه مشاكل لمدة سنة أو سنتين، ثم ستُحل لاحقًا".
كتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في رسالة باللغة الفارسية، على منصة "إكس"، ردًا على تهديدات، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فسترتكب أكبر خطأ في تاريخها".
وخاطب قاآني قائلاً: "يبدو أن دور الجاسوس والخائن يليق بك أكثر من هذه الاستعراضات التهديدية السخيفة".
وأضاف كاتس: "لن يساعدهم مضيق هرمز، ولن تنفعهم الهجمات على المدنيين. لا شيء سيوقفنا. قواتنا مستعدة لإنهاء المهمة".
تحدث كبار المسؤولين الإسرائيليين عن استمرار الوجود العسكري لبلادهم في جنوب لبنان، واحتمالية شن هجوم على إيران. وفي الوقت نفسه، وصف مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني تحركات الطائرات العسكرية الإسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة بأنها "تهديد ضد الجمهورية الإسلامية".
وفي غضون ذلك، تزامن نشر صور جديدة تظهر حضور بعض كبار مسؤولي النظام الإيراني في مجالس عزاء شهر المحرم، بمن فيهم رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، وقائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، إسماعيل قاآني، وأمين مجلس الأمن القومي، محمد باقر ذو القدر، الذين قلّ ظهورهم علنًا خلال أشهر الحرب، مع تقارير حول تحليق مقاتلات إسرائيلية في أجواء بعض الدول المجاورة وتحركها باتجاه إيران.
وعلى الرغم من أنه ليس مؤكدًا ما إذا كان هذان التطوران مرتبطين ببعضهما البعض، فإن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي وصف تلك الرحلات الجوية في رده عليها بأنها "إجراء خطير" و"تهديد ضد إيران"، محذرًا من أن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها.
ومن جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس 25 يونيو (حزيران)، خلال حفل تخرج الدورة الخامسة والسبعين لضباط الجيش الإسرائيلي المقاتلين في قاعدة "ليسكوف" بكلية الضباط: "في اليوم الثاني من الحرب، قلت إننا سنغير وجه الشرق الأوسط، وبفضل شجاعتكم، ومقاتلينا وقادتنا وطيارينا وجنودنا وشعبنا الذي صمد بثبات، فإننا نغير وجه الشرق الأوسط، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".
ووفقًا لتقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي، أشار نتنياهو إلى عمليتين نفذتهما بلاده، خلال حرب الـ 12 يومًا ولاحقًا في الحرب الأخيرة، قائلاً: "في عمليتين مذهلتين، أبعدنا الخطر الوجودي الفوري عن رؤوسنا؛ لأنه لو لم نتحرك، لكانت إيران تمتلك اليوم قنابل ذرية لإبادة إسرائيل. لقد أبعدنا هذا التهديد لضمان بقاء إسرائيل".
وحول جنوب لبنان، قال نتنياهو: "نحن نسيطر على جنوب لبنان من قمة بوفور (الشقيف)، وسنبقى في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان لطالما كان ذلك ضروريًا. لا نية لدينا للانسحاب من هناك. لقد انتقلنا من المناطق الخاضعة للسيطرة إلى المناطق المشرفة والمهيمنة، وسنحافظ على هذه المناطق المشرفة لطالما تطلب الأمر. ومن هناك، سندافع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل".
وأضاف: "لقد أصدرنا، وزير الدفاع وأنا، تعليمات واضحة للجيش الإسرائيلي: لديكم حرية العمل الكاملة لإحباط أي تهديد ضد مقاتلينا أو سكان الشمال".
وفي جانب آخر من حديثه، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة إلى إيران قائلاً: "فيما يتعلق بنظام الشر في إيران، أقول هذا فقط: باتفاق أو بدون اتفاق، طالما أنني رئيس وزراء إسرائيل، لن تمتلك طهران سلاحًا نوويًا. لن نسمح لإيران بأي حال من الأحوال بإنتاج قنابل نووية".
ومن جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في الحفل نفسه: "سياستنا للدفاع عن حدود دولة إسرائيل واضحة: سيبقى الجيش الإسرائيلي دون قيد زمني في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، ليدافع من هناك عن سكاننا ومستوطناتنا في مواجهة العناصر الجهادية".
وتابع: "لن نساوم على المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل، وهي الدفاع عن جنودنا وحماية مواطنينا، ولن ننسحب من المناطق الأمنية".
وأكد كاتس: "نحن نرفض خروج قوات الجيش الإسرائيلي من المنطقة الأمنية في لبنان. ورغم كل الضغوط الموجودة حاليًا والتي ستوجد في المستقبل، لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان".
كما وجه وزير الدفاع الإسرائيلي خطابًا إلى طهران قائلاً: "إذا هاجمت إيران إسرائيل ردًا على إجراءاتنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسنرد عليها بكل قوتنا؛ ردٌّ سيظهر تفوق قوتنا بكل وضوح".
وتزامنًا مع هذه التصريحات، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، في بيان له: "نعتبر تحركات ووجود الطائرات العسكرية التابعة لجيش الكيان الصهيوني الإرهابي في أجواء بعض الدول المجاورة باتجاه إيران إجراءً خطيرًا وتهديدًا ضد جمهورية إيران الإسلامية"، على حد تعبير البيان.
وأضاف البيان: "إذا لم تكن الولايات المتحدة قادرة على كبح والسيطرة على الكيان الصهيوني، فإن إيران لن تتحمل أي تهديد ضدها، وتعتبر الرد على هذه الإجراءات الخطيرة حقًا مشروعًا لها".
بدأت المحكمة العليا في مدينة "هامبورغ" النظر في قضية يُتهم فيها مواطن دنماركي من أصول أفغانية بالتجسس لصالح إيران ورصد أهداف يهودية ومؤيدين لإسرائيل في ألمانيا، تمهيدًا لـ "هجمات إرهابية محتملة".
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المتهم الرئيسي، وهو رجل يبلغ من العمر 54 عامًا ويحمل الجنسية الدنماركية وأصولاً أفغانية، متهم بأنه قام، بناءً على أوامر من طهران، بالتجسس على يهود وأنصار لإسرائيل في ألمانيا، وجمع معلومات عنهم بهدف تنفيذ هجمات محتملة، بما في ذلك القتل وإضرام الحرائق.
وكان قد أُشير سابقًا في لائحة الاتهام إلى المتهم باسم "علي س.".
واتهم المدعي العام الاتحادي الألماني هذا الشخص بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
كما وُجهت اتهامات في القضية إلى شخص آخر باعتباره متواطئًا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن المواطن الأفغاني وافق على مساعدة المتهم الرئيسي في التحضير المحتمل لعملية إرهابية. وكان قد أُعلن سابقًا أن اسم هذا المتهم هو "تواب م.".
وذكرت النيابة العامة الألمانية أن من بين الأشخاص الذين جرى استهدافهم بعمليات الرصد رئيس المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، يوزف شوستر، ورئيس جمعية ألمانيا وإسرائيل، فولكر بك.