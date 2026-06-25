صرح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في العاصمة البحرينية المنامة، قائلاً: "نريد اتفاقاً مع طهران، ولكن ليس بأي ثمن؛ إذ يجب أن يكون الاتفاق جيدًا وحقيقيًا وقابلاً للتحقق والتقصي، ومصحوبًا بالالتزام الكامل بالتعهدات".
وأضاف روبيو أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها، مستعدة للتعاون مع طهران إذا ركزت إيران على تحقيق الرفاهية لشعبها بدلاً من تصدير "الأيديولوجيا"، محذرًا في الوقت ذاته من أن اختيار أي مسار آخر لن يسفر عن أي نتائج إيجابية.
كما شدد وزير الخارجية الأميركي، في ختام تصريحاته، على أنه "لا ينبغي لأي اتفاق مع إيران أن يقوض أمن أو استقرار أو ازدهار شركاء الولايات المتحدة في المنطقة".