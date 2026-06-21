صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مؤتمر السياسات النقدية والمصرفية، في معرض إشارته إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "الأمر المؤكد هو أننا لن نتنازل أبداً عن حق تخصيب اليورانيوم، والطرف الآخر مجبر على قبول ذلك والاعتراف به".
وتابع بزشكيان قوله: "في الماضي كانوا يقولون إنه يجب عليكم التخلي عن صواريخكم، أما اليوم فقد اعترفوا بهذا الحق للشعب الإيراني".
وأضاف الرئيس الإيراني: "القواعد قد تغيرت، وتغيير القواعد هذا هو ثمرة جهود مقاتلينا في القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري والجيش، فضلاً عن تواجد الشعب في الساحة".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاجتماعات التمهيدية قد بدأت في منطقة "بورغنستوك" بسويسرا، وذلك بمشاركة وفود من إيران، والولايات المتحدة، وقطر، وباكستان.
وفي غضون ذلك، ذكرت شبكة "العربية" أن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، التقى بالوفد الأميركي، وذلك عقب عقده اجتماعاً مع الوفد الإيراني.
وبحسب هذه التقارير، فإن قطر وباكستان تتوليان دور الوساطة في مسار هذه المحادثات الجارية.
صرح الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، قائلاً: "إن جميع بنود مذكرة التفاهم الموقعة هي في صالحنا، وستكون مكاسب هذه المحادثات والمفاوضات واضحة وجلية". وأضاف بزشكيان: "إن ترامب، الذي كان يمنعنا من القيام بالعديد من الأمور، اعتبرها جميعاً في خطابه الأخير حقاً مشروعاً للشعب والأمة".
كما أشار بزشكيان إلى أن أموال إيران البالغة 6 مليارات دولار والموجودة في قطر، ستعُاد مجدداً.
وتابع الرئيس الإيراني قوله: "إن نتنياهو هو أول غير الراضين عن هذه المفاوضات".
وزاد بزشكيان: "النقطة الوحيدة بالنسبة لأميركا هي ألا نمتلك قنبلة ذرية، وهو أمر أكد عليه المرشد الإيراني الراحل مراراً وتكراراً بأننا لا نريد قنبلة ذرية؛ حيث قالت أميركا: اكتبوا هذا الأمر فقط ووقعوا عليه، ونحن بدورنا وقعنا".
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال زيارته إلى سويسرا قائلاً: "إن البند الأول من مذكرة التفاهم، والذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل الطرف الأميركي؛ إذ لم تتمكن الولايات المتحدة أو لم ترغب في تنفيذه، بينما تواصل إسرائيل انتهاك التعهدات".
وأضاف بقائي: "هذا الموضوع يمثل المسألة الرئيسية والمحور الأساسي في نقاشات ومباحثات اليوم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من المقرر أن نعقد اليوم جلسة تستمر ليوم واحد؛ حيث يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية صباحاً مع الوفدين الباكستاني والقطري باعتبارهما وسيطين، على أن يُعقد بعد الظهر اجتماع رباعي يضم وفدنا، إلى جانب الوفود الأميركية والقطرية والباكستانية".
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال زيارته إلى سويسرا، إن البند الأول من مذكرة التفاهم، الذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما فيها لبنان، لم يُنفذ حتى الآن من الجانب الأمريكي.
ثوأضاف بقائي أن الولايات المتحدة إما لم تتمكن من تنفيذ هذا البند أو لم ترغب في ذلك، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك التعهدات والالتزامات الواردة في الاتفاق.
وقال بقائي: "هذا الموضوع يمثل المسألة الرئيسية والمحور الأساسي في نقاشات ومباحثات اليوم".
وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من المقرر أن نعقد اليوم جلسة تستمر ليوم واحد؛ حيث يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية صباحاً مع الوفدين الباكستاني والقطري باعتبارهما وسيطين، على أن يُعقد بعد الظهر اجتماع رباعي يضم وفدنا، إلى جانب الوفود الأميركية والقطرية والباكستانية".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، خلال مؤتمر السياسات النقدية والمالية السنوي إن على الحكومة مسؤولية تقديم حلول عملية لتحقيق العدالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف: "لا يمكن أن يعيش مجتمع لسنوات طويلة مع معدلات تضخم تتراوح بين 40 و60%، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، دون التعامل مع ذلك بجدية".
وأشار إلى أن آثار التضخم تطال بشكل أكبر ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
وأكد بزشكيان أن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتحسين معيشة المواطنين، وضبط التضخم، وإصلاح البنية الاقتصادية، والعمل على مستقبل أفضل للأجيال الشابة، مع منع اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.