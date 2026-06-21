أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الاجتماعات التمهيدية قد بدأت في منطقة "بورغنستوك" بسويسرا، وذلك بمشاركة وفود من إيران، والولايات المتحدة، وقطر، وباكستان.

وفي غضون ذلك، ذكرت شبكة "العربية" أن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، التقى بالوفد الأميركي، وذلك عقب عقده اجتماعاً مع الوفد الإيراني.

وبحسب هذه التقارير، فإن قطر وباكستان تتوليان دور الوساطة في مسار هذه المحادثات الجارية.