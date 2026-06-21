وأضاف: "لا يمكن أن يعيش مجتمع لسنوات طويلة مع معدلات تضخم تتراوح بين 40 و60%، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، دون التعامل مع ذلك بجدية".

وأشار إلى أن آثار التضخم تطال بشكل أكبر ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والعاطلين عن العمل والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

وأكد بزشكيان أن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتحسين معيشة المواطنين، وضبط التضخم، وإصلاح البنية الاقتصادية، والعمل على مستقبل أفضل للأجيال الشابة، مع منع اتساع الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.