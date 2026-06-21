صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال زيارته إلى سويسرا قائلاً: "إن البند الأول من مذكرة التفاهم، والذي ينص على وقف الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، لم يتم تنفيذه حتى الآن من قبل الطرف الأميركي؛ إذ لم تتمكن الولايات المتحدة أو لم ترغب في تنفيذه، بينما تواصل إسرائيل انتهاك التعهدات".

وأضاف بقائي: "هذا الموضوع يمثل المسألة الرئيسية والمحور الأساسي في نقاشات ومباحثات اليوم".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: "من المقرر أن نعقد اليوم جلسة تستمر ليوم واحد؛ حيث يتضمن الجدول عقد لقاءات ثنائية صباحاً مع الوفدين الباكستاني والقطري باعتبارهما وسيطين، على أن يُعقد بعد الظهر اجتماع رباعي يضم وفدنا، إلى جانب الوفود الأميركية والقطرية والباكستانية".