ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري في القوة البحرية التابعة للحرس، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، أن مضيق هرمز تم إغلاقه بشكل كامل منذ دقائق.

وكانت مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، قد أعلن سابقًا أن المضيق سيُغلق بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا الليلة.