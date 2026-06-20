ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلاً عن مصدر عسكري في القوة البحرية التابعة للحرس، يوم السبت 20 يونيو (حزيران)، أن مضيق هرمز تم إغلاقه بشكل كامل منذ دقائق.
وكانت مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، قد أعلن سابقًا أن المضيق سيُغلق بسبب استمرار الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.
وفي الأثناء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا الليلة.
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا اليوم.
وأضاف بقائي أن هذه الزيارة تهدف إلى "المطالبة ومتابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر"، مشددًا على أن "المعيار الأساسي لأي اتفاق هو مرحلة التنفيذ".
وتابع أن الولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على لبنان، وأن إيران ستتخذ التدابير اللازمة إذا امتنعت واشنطن عن تنفيذ التزاماتها.
كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "عدم تنفيذ جزء من التزامات الطرف الآخر سيؤثر على مجمل التفاهم".
واختتم بقوله: "لم نوقع على تعهد لكي لا يُنفذ، بل إن نهجنا هو التزام مقابل التزام".
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، علي زيني وند، خلال مؤتمر صحافي، إن البلاد لا تزال في "منتصف الحرب"، مؤكدًا: "يجب ألا يعتقد الناس أنه بتوقيع مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة سيتم حل جميع المشكلات".
وردًا على الانتقادات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، قال زيني وند: "على الحكومة أن تكون مسؤولة وتجيب عن هذه القضايا، لكن اضبطوا معيار الإنصاف لديكم، وقَيّموا أداء الحكومة منذ يوم تنصيبها وحتى الآن".
وأضاف زيني وند بشأن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة: "بالتأكيد هناك ملاحظات على هذه التفاهمات. هل يمكن في أي مفاوضات تحقيق 100 في المائة من المطالب؟ إذا كان الأمر كذلك، فلن يكون للمفاوضات أي معنى".
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن هناك احتمالاً بأن تُعقد المحادثات مع إيران، يوم غدٍ الأحد 21 يونيو (حزيران).
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجودان في موقع المحادثات مع إيران، وأنه قد يتوجه أيضًا إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة.
وأكد فانس ثقته بإمكانية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإن الولايات المتحدة تعتزم منح المفاوضات مع إيران فرصة.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران تقوم بإغلاق مضيق هرمز.
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن هناك احتمالاً بأن تُعقد المحادثات مع إيران، يوم غدٍ الأحد 21 يونيو (حزيران).
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجودان في موقع المحادثات مع إيران، وأنه قد يتوجه أيضًا إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة.
وأكد فانس ثقته بإمكانية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإن الولايات المتحدة تعتزم منح المفاوضات مع إيران فرصة.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران تقوم بإغلاق مضيق هرمز.
ردّ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على مقطع فيديو لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وكتب في منشور على منصة "تروث سوشال"، أنه بعد أن "هزمت الولايات المتحدة إيران عسكريًا"، سعت ميلوني إلى تحسين علاقاتها معه لتعزيز مكانتها السياسية داخل إيطاليا.
وكتب ترامب أن ميلوني طلبت منه مرارًا التقاط صور مشتركة خلال قمة "مجموعة السبع" في فرنسا، مضيفًا أن شعبيتها في إيطاليا تراجعت.
وأكد الرئيس الأميركي أن أحد أسباب ذلك هو معارضة الحكومة الإيطالية للموقف الأميركي بشأن منع إيران من امتلاك أو تطوير سلاح نووي.
وكان ترامب قد قال إن ميلوني "توسلت" إليه على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا لالتقاط صورة معه، وإنه وافق على ذلك "بدافع الشفقة" فقط.
من جانبها، وصفت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته، تصريحات ترامب بأنها "مختلقة بالكامل"، وأعلنت إلغاء زيارتها المرتقبة إلى الولايات المتحدة.