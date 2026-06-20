أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن وفد التفاوض الإيراني سيتوجه إلى سويسرا اليوم.

وأضاف بقائي أن هذه الزيارة تهدف إلى "المطالبة ومتابعة تنفيذ التزامات الطرف الآخر"، مشددًا على أن "المعيار الأساسي لأي اتفاق هو مرحلة التنفيذ".

وتابع أن الولايات المتحدة ملزمة بإجبار إسرائيل على وقف هجماتها على لبنان، وأن إيران ستتخذ التدابير اللازمة إذا امتنعت واشنطن عن تنفيذ التزاماتها.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن "عدم تنفيذ جزء من التزامات الطرف الآخر سيؤثر على مجمل التفاهم".

واختتم بقوله: "لم نوقع على تعهد لكي لا يُنفذ، بل إن نهجنا هو التزام مقابل التزام".