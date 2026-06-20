نائب ترامب: من المحتمل عقد المحادثات مع إيران.. غدًا الأحد
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن هناك احتمالاً بأن تُعقد المحادثات مع إيران، يوم غدٍ الأحد 21 يونيو (حزيران).
قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن هناك احتمالاً بأن تُعقد المحادثات مع إيران، يوم غدٍ الأحد 21 يونيو (حزيران).
وأضاف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موجودان في موقع المحادثات مع إيران، وأنه قد يتوجه أيضًا إلى سويسرا خلال الأيام المقبلة.
وأكد فانس ثقته بإمكانية الحفاظ على وقف إطلاق النار، وإن الولايات المتحدة تعتزم منح المفاوضات مع إيران فرصة.
وأشار نائب الرئيس الأميركي إلى أنه لا توجد أي أدلة تشير إلى أن طهران تقوم بإغلاق مضيق هرمز.
أفاد تقرير وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن مجتبى صابري، رجل الدِين المجرد من رتبته الدينية والسجين المؤيد للملكية، لا يزال قيد الاحتجاز في زنزانة انفرادية بسجن "تيركلا" في مدينة ساري.
ويُشار إلى أن مجتبى صابري تم اعتقاله في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي عقب إلقائه كلمة في ذكرى أربعين السجين السياسي، فرزاد خوش برش، الذي تُوفيّ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 داخل مركز احتجاز تابع للاستخبارات في مدينة ساري بعد أسبوع واحد فقط من اعتقاله.
وأضاف التقرير أن صابري، الذي سبق أن اعتُقل ودخل السجن في فترات سابقة، تعرّض خلال فترة احتجازه لضغوط وتعذيب، وفق ما نقلته المصادر.
كما أفادت مصادر مطلعة بأن مجتبى صابري هو أب لثلاث فتيات صغيرات.
أكدت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، ضرورة استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى توقف انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية.
كما دعت الوكالة إلى إلغاء جميع المفاوضات المقبلة، معتبرة أن استمرار هجمات إسرائيل وبقاء قواتها في جنوب لبنان يمثلان "انتهاكًا للبند الأول من مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة".
وأضافت "تسنيم" أنه إذا قامت إيران بفتح مضيق هرمز قبل تنفيذ التزامات الولايات المتحدة ووقف الهجمات الإسرائيلية، فستفقد جزءًا من أوراق الضغط لديها.
واعتبرت الوكالة أيضًا أن التقارير التي تتحدث عن بقاء مضيق هرمز مفتوحًا "غير مقبولة"، مشيرة إلى أنها لا تتوافق مع وعود المسؤولين الحكوميين وفريق التفاوض الإيراني.
ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قال في مقابلة ستُنشر قريباً، إنه لم يجد أي قيود على سلطته منذ الحرب مع إيران، بل طرح فكرة أكثر طموحاً مفادها أنه قد يكون "أقوى رجل في التاريخ".
وفي الحوار نفسه، قال ترامب إن قادة مجموعة السبع صدقوا حديثه عندما قال مازحاً: "أنا الرئيس".
ورداً على انتقادات بعض الجمهوريين المتشددين للاتفاق مع إيران، قال ترامب لـ"أكسيوس" إن هناك أشخاصاً كان يكنّ لهم الاحترام في السابق، لكنه لم يعد يحترمهم بسبب ما وصفه بتشددهم.
وأضاف ترامب: "لولا وجودي، لما كانت إسرائيل موجودة اليوم". كما أشار إلى أن علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيدة، لكنه قال: "علينا أن نبقيه متوازناً إلى حد ما".
وأكد ترامب أن التفاهم الذي وقّعته إيران يعني في الواقع "استسلاماً غير مشروط"، كما يعني أيضاً "تغييراً للنظام".
وفي جزء آخر من المقابلة، قال ترامب: "لدي أمنية رئيسية واحدة؛ لا أريد أبداً أن أصبح مثل هربرت هوفر".
وكان ترامب يشير إلى الرئيس الحادي والثلاثين للولايات المتحدة، هربرت هوفر، الذي ارتبط اسمه تاريخياً بفترة الكساد الكبير.
أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً موجهاً إلى المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، عقب نشر رسالته بشأن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، أعلن فيه دعمه لمسؤولي الدولة الإيرانية، مع التحذير في الوقت نفسه من أنه في حال ما وصفه بـ"نقض العهود من قبل العدو" فإنه مستعد للرد العسكري.
وجاء في البيان أن الحرس الثوري سيكون "كالجبل الراسخ سنداً للمسؤولين" في الدولة، وسيدعم جهودهم في متابعة حقوق إيران.
كما أكد الحرس الثوري: "إذا أراد العدو ناقض العهد أن يعود إلى سياساته السابقة القائمة على التوسع والهيمنة، فإن الحرس الثوري في البر والبحر والجو وفي جميع ساحات الحرب المركّبة، سيكون أقوى من السابق، مستفيداً من تجارب عدة معارك، ومستعداً- بمجرد إشارة من ذلك المرشد الشجاع والحكيم- لإلحاق هزيمة تاريخية أكبر بهم".
وفي جزء آخر من البيان، أعرب الحرس الثوري عن تقديره لرسالة مجتبى خامنئي، واعتبرها عاملاً لتعزيز الوحدة الداخلية وزيادة الأمل لدى القوى الداعمة للنظام الإيراني.
أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلًا عن دبلوماسي مطلع، بأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران تنص على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستسمح لطهران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عائداتها النفطية المجمدة في قطر،
وذلك لاستخدامها في شراء السلع الإنسانية والسلع غير الخاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة.
وأوضح الدبلوماسي أن ترامب "أعاد صياغة الاتفاق الذي أبرمته إدارة جو بايدن، بحيث قُصرت عمليات الشراء على السلع الإنسانية والسلع غير المشمولة بالعقوبات، مع ضمان توجيه هذه الأموال لشراء منتجات أمريكية"، معتبرًا أن هذه الصيغة تحقق مكاسب للطرفين.
وأضاف أن الإيرانيين سيحصلون على السلع الإنسانية التي يحتاجها المواطنون، في حين ستُستخدم الأموال الإيرانية لدعم المنتجات والمزارعين الأمريكيين.
من جانبه، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن قد تفرج خلال المفاوضات النهائية عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة، شريطة أن تُظهر طهران "سلوكًا مناسبًا"، بما في ذلك تسليم مخزونها من اليورانيوم المخصب.