وقّع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء 17 يونيو (حزيران)، مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في الموقع نفسه الذي شهد قبل أكثر من قرن توقيع "معاهدة فرساي"، التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

وقد وُقّعت "معاهدة فرساي" في 28 يونيو 1919 بقصر فرساي في فرنسا من قِبل ممثلي ألمانيا وقادة دول الحلفاء، ومن بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتنهي رسميًا الحرب العالمية الأولى.

ولكن كثيرًا من المؤرخين يعتبرون تلك المعاهدة أحد أسباب الاضطرابات اللاحقة في أوروبا؛ إذ حمّلت ألمانيا مسؤولية اندلاع الحرب، وانتزعت منها أجزاء من أراضيها، وفرضت عليها تعويضات مالية باهظة، إلى جانب قيود واسعة على قدراتها العسكرية.

ويرى العديد من الباحثين أن حالة الاستياء الواسعة من بنود معاهدة "فرساي" أسهمت لاحقًا في تنامي الدعم للزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر، ومهّدت الطريق لاندلاع الحرب العالمية الثانية.