كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، مشيرًا إلى زيارته للندن، على منصة "إكس": "التقيت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني، إميلي ثورنبري، وعددًا من أعضاء اللجنة، لمناقشة الوضع في إيران، والقمع بداخلها، والضرورة العاجلة لوضع الشعب الإيراني في قلب سياسة بريطانيا".
وأضاف: "أكدت بوضوح أن أي صفقة مع نظام قتل أكثر من 40 ألف إيراني في الاحتجاجات الأخيرة، غير مقبولة من الناحية الأخلاقية، وتمثل خطأً استراتيجيًا كبيرًا".
وتابع قائلاً: "إن أي اتفاق يؤدي إلى بقاء هذا النظام أو بقاياه محكوم عليه بالفشل. الشعب الإيراني لن يقبل مثل هذا الاتفاق".
وأكد: "مع دعم المجتمع الدولي أو بدونه، سيُسقط الشعب الإيراني هذا النظام، وستعود الحرية إلى إيران".