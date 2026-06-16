كتب السناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، عبر منصة "إكس"، أن توسيع نطاق "اتفاقيات أبراهام" وإرساء الاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط يعد أحد أهم أهداف دونالد ترامب، مضيفًا أن هذا الهدف سيتحدد بإضعاف النظام الإيراني أو تغيير سلوكه.

وأعرب غراهام عن أمله في نجاح المفاوضات المقبلة لإنهاء برنامج إيران النووي، مردفًا "إن إيران ووكلاءها لها تم إضعافهم بشكل كبير، ولم تعد تمتلك القدرة على تكرار حدث مشابه للسابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 (هجوم حماس على إسرائيل)".

وتابع السيناتور الأميركي قوله: "إذا أدى الصراع مع إيران إلى توسيع اتفاقيات أبراهام، والاندماج الإقليمي، والسلام المستدام، فإن هذه النتيجة ستسجل كواحدة من أنجح العمليات العسكرية في التاريخ الأميركي".