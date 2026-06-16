أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أنه من المقرر التوقيع على "مذكرة التفاهم" بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة المقبل في منتجع "بورغنستوك" الجبلي الواقع وسط سويسرا.

وأضافت، في بيان لها، أنها على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وإيران وباكستان وقطر بشأن التوقيع المحتمل على هذه المذكرة.

وجاء في بيان الخارجية السويسرية: "في هذه المرحلة، من المقرر توقيع الاتفاق يوم الجمعة في بورغنستوك. وقد تم اقتراح هذا الموقع من قِبل الوسيطين الباكستاني والقطري، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران".