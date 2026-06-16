قالت المرشحة السابقة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية، كامالا هاريس، نائبة الرئيس السابق، جو بايدن، إن تفاهم ترامب مع إيران هو مجرد "مسودة اتفاق".

وأضافت أنها لو كانت رئيسة للولايات المتحدة "فلن تبدأ بالتأكيد حربًا مع إيران".

وأردفت: "إن أي اتفاق يجري التفاوض عليه سيُقدّمه ترامب على أنه انتصار، وإنه في النهاية قد نصل مرة أخرى إلى وضع مشابه لما بعد الاتفاق النووي، وهو الاتفاق الذي انسحب منه لاحقًا".

وختمت بأن الخلاف يتمحور حول نقطة واحدة، وهي "أن إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".