كتب ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، في منشور على منصة "إكس"، في الوقت الذي وقّع فيه النظام الإيراني اتفاقية السلام، أعدم متظاهرين اثنين كانا مشاركين في الاحتجاجات الأخيرة، هما جواد زماني وأبو الفضل ساعدي، معتبراً ذلك نتيجة صفقة وتسوية مع نظام وصفه بالإجرامي.

وأضاف أن التعامل مع هذا النظام خطأ أخلاقي واستراتيجي، مشيراً إلى أنه لن يؤدي إلى السلام، وأن أي نظام لم يحقق السلام مع شعبه لن يحققه مع العالم.

وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يدعم الشعب الإيراني ويضعه في صلب أي مفاوضات، مضيفاً أن النظام سيسقط سواء بدعم خارجي أو بدونه وأن الشعب الإيراني سيحقق حريته.