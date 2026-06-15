أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، في اجتماع عُقد لبحث التحديات الاقتصادية، التي تواجهها البلاد والدور الاستراتيجي للجامعات في مواجهتها، صمود طهران في وجه الضغوط الخارجية، قائلاً: "لن نستسلم.. لتفعل أميركا أي حماقة تريدها".
أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الاضطرابات في الخدمات الإلكترونية وعن بُعد لعدد من البنوك الإيرانية لا تزال مستمرة، رغم الإعلان السابق عن معالجة الخلل.
وذكرت الوكالة أن بنوك البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران وبنك التجارة الإيراني وبنك تنمية الصادرات الإيراني ما زالت تواجه مشاكل في خدماتها عبر الإنترنت والخدمات غير المباشرة.
وكانت الجهات المصرفية قد أعلنت سابقًا أن هذه الاضطرابات ناتجة عن "هجوم سيبراني محدود"، مؤكدة عدم وقوع أي تسريب للبيانات، إلا أن التقرير الجديد يشير إلى أن بعض الخدمات مثل بطاقات الدفع في أجهزة الصراف ونقاط البيع هي فقط التي تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.
دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مجددًا إيران إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة والميليشيات في المنطقة، بما في ذلك حزب الله والحوثيون وغيرها من الفصائل التي تتلقى دعمًا من طهران.
وقال بارو إن إيران تُعد "قوة مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية، إلى جانب دعمها لهذه الجماعات، يشكل تهديدًا مباشرًا لدول المنطقة وقد يمتد تأثيره إلى أوروبا.
وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار التوترات الإقليمية والمواقف الأوروبية الداعية إلى تقليص النفوذ العسكري والسياسي لطهران خارج حدودها.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بأن الجيش الأميركي تلقى توجيهات وأوامر بالاستعداد لإنهاء الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز اعتباراً من يوم الجمعة المقبل؛ وهي خطوة مشروطة بتوقيع اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران.
ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إنه في حال توقيع الاتفاق، ستبدأ القوات الأميركية إجراءات رفع الحصار البحري.
وفي الوقت ذاته، شدد المسؤول على أن هذه الخطة وُضعت بناءً على الظروف الراهنة، لافتاً إلى إمكانية حدوث تغييرات وتعديلات عليها قبل حلول يوم الجمعة.
نقل الصحفي باراك راويد عن مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن رفضت ما أعلنته إيران بشأن الإفراج غير المشروط عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات الممتدة لستين يومًا.
ووصف المسؤول الأمريكي هذه المزاعم بأنها «محاولة لصياغة رواية إعلامية»، مؤكدًا أنها غير صحيحة.
وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يستند إلى مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، وأنه لن يتم الإفراج عن أي جزء من الأموال الإيرانية المجمدة قبل أن تبدأ إيران بتنفيذ التزاماتها.
وشدد المسؤول على أن أي إفراج عن الموارد المالية الإيرانية سيعتمد على مدى التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق وتعهداته.
قال نائب الرئيس الأمريكي إنه يعتزم حضور مراسم التوقيع الرسمية على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لكنه أشار إلى احتمال مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا في هذه المراسم أيضًا.
وأضاف: «ما زلنا نبحث التفاصيل والترتيبات المتعلقة بالأشخاص الذين سيحضرون مراسم التوقيع».
وفي مقابلة قصيرة مع إحدى القنوات الإخبارية الأمريكية، قال فانس: «أعتقد أننا ما زلنا نراجع التفاصيل والتنسيقات الخاصة بالمشاركين في مراسم التوقيع. أنا بالتأكيد أنوي أن أكون هناك، لكن من المحتمل أن يحضر الرئيس بنفسه أيضًا».
وعادةً ما لا توصي أجهزة الحماية الأمريكية بحضور الرئيس ونائبه معًا في الوقت نفسه، ولا سيما خلال الزيارات الخارجية، لأسباب أمنية واعتبارات تتعلق باستمرارية السلطة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مراسم التوقيع الرسمية على الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران ستُعقد يوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية.
ومن المقرر أن يتوجه ترامب قبل ذلك إلى فرنسا للمشاركة في القمة السنوية لمجموعة الدول السبع الكبرى.