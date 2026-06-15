دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، مجددًا إيران إلى وقف دعمها للجماعات المسلحة والميليشيات في المنطقة، بما في ذلك حزب الله والحوثيون وغيرها من الفصائل التي تتلقى دعمًا من طهران.

وقال بارو إن إيران تُعد "قوة مزعزعة للاستقرار" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن برنامجها النووي وتطوير قدراتها الصاروخية، إلى جانب دعمها لهذه الجماعات، يشكل تهديدًا مباشرًا لدول المنطقة وقد يمتد تأثيره إلى أوروبا.

وتأتي هذه التصريحات في سياق استمرار التوترات الإقليمية والمواقف الأوروبية الداعية إلى تقليص النفوذ العسكري والسياسي لطهران خارج حدودها.