أفادت وكالة "فارس" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الاضطرابات في الخدمات الإلكترونية وعن بُعد لعدد من البنوك الإيرانية لا تزال مستمرة، رغم الإعلان السابق عن معالجة الخلل.

وذكرت الوكالة أن بنوك البنك الوطني الإيراني وبنك صادرات إيران وبنك التجارة الإيراني وبنك تنمية الصادرات الإيراني ما زالت تواجه مشاكل في خدماتها عبر الإنترنت والخدمات غير المباشرة.

وكانت الجهات المصرفية قد أعلنت سابقًا أن هذه الاضطرابات ناتجة عن "هجوم سيبراني محدود"، مؤكدة عدم وقوع أي تسريب للبيانات، إلا أن التقرير الجديد يشير إلى أن بعض الخدمات مثل بطاقات الدفع في أجهزة الصراف ونقاط البيع هي فقط التي تعمل بشكل طبيعي حتى الآن.