نقل الصحفي باراك راويد عن مسؤول أمريكي رفيع أن واشنطن رفضت ما أعلنته إيران بشأن الإفراج غير المشروط عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة قبل بدء المفاوضات الممتدة لستين يومًا.

ووصف المسؤول الأمريكي هذه المزاعم بأنها «محاولة لصياغة رواية إعلامية»، مؤكدًا أنها غير صحيحة.

وأضاف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يستند إلى مبدأ «خطوة مقابل خطوة»، وأنه لن يتم الإفراج عن أي جزء من الأموال الإيرانية المجمدة قبل أن تبدأ إيران بتنفيذ التزاماتها.

وشدد المسؤول على أن أي إفراج عن الموارد المالية الإيرانية سيعتمد على مدى التزام طهران بتنفيذ بنود الاتفاق وتعهداته.