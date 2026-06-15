أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، بأن الجيش الأميركي تلقى توجيهات وأوامر بالاستعداد لإنهاء الحصار البحري المفروض على مضيق هرمز اعتباراً من يوم الجمعة المقبل؛ وهي خطوة مشروطة بتوقيع اتفاق رسمي بين واشنطن وطهران.

ونقلت الشبكة عن مسؤول أميركي قوله إنه في حال توقيع الاتفاق، ستبدأ القوات الأميركية إجراءات رفع الحصار البحري.

وفي الوقت ذاته، شدد المسؤول على أن هذه الخطة وُضعت بناءً على الظروف الراهنة، لافتاً إلى إمكانية حدوث تغييرات وتعديلات عليها قبل حلول يوم الجمعة.