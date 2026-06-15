أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مقرّب لفريق التفاوض الإيراني، بأن طهران أعلنت في اليوم الأخير من المحادثات مع أميركا أنه حال وقوع حرب أو أي عمليات عسكرية، بما في ذلك الاغتيالات أو إجراءات مشابهة داخل إيران أو في "جبهة المقاومة" بما في ذلك لبنان، فلن تُجرى أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.

وأضاف المصدر أنه سيتم تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وقد أُضيف هذا البند إلى المادة 13.

وبحسب التقرير، فإن المادة 13 من المذكرة تنص على أنه ما لم تُنفذ بعض البنود الأخرى من الاتفاق، فلن تُجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، أي الملف النووي.

وقبل اليوم الأخير، كانت المادة 13 من المفاوضات تشمل أربعة بنود رئيسية: رفع الحصار البحري، بدء إعادة فتح مضيق هرمز، إلغاء العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة.