قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، إنه يدعو إلى العودة إلى استراتيجية الحروب السريعة والحاسمة، وإحياء مقر الإعلام الوطني، وتطبيق الخدمة العسكرية الإلزامية على جميع المواطنين الإسرائيليين.
وقال: "العدّ التنازلي لتغيير النظام في إيران سيبدأ من لحظة تغيير الحكم في إسرائيل".
وأضاف بينيت: "لو كنت مكان نتنياهو، لأعدنا تفعيل (عقيدة الأخطبوط) ضد إيران؛ بحيث نمنعها من الوصول إلى سلاح نووي، وفي الوقت نفسه نسرّع، عبر أدوات مختلفة، عملية إضعاف النظام".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران، سواء كان هناك اتفاق معها أو لم يكن، فلن تحصل على سلاح نووي.
وأضاف أنه تم إنقاذ إسرائيل من خطر التدمير، لكن المعركة لم تنتهِ بعد.
كما قال إن إسرائيل ستبقى في "المناطق الأمنية" طالما كان ذلك ضروريًا وستواصل تحييد التهديدات في المنطقة.
أفادت وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري، نقلاً عن مصدر مقرّب لفريق التفاوض الإيراني، بأن طهران أعلنت في اليوم الأخير من المحادثات مع أميركا أنه حال وقوع حرب أو أي عمليات عسكرية، بما في ذلك الاغتيالات أو إجراءات مشابهة داخل إيران أو في "جبهة المقاومة" بما في ذلك لبنان، فلن تُجرى أي مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي.
وأضاف المصدر أنه سيتم تعليق تنفيذ مذكرة التفاهم، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز، وقد أُضيف هذا البند إلى المادة 13.
وبحسب التقرير، فإن المادة 13 من المذكرة تنص على أنه ما لم تُنفذ بعض البنود الأخرى من الاتفاق، فلن تُجرى مفاوضات بشأن الاتفاق النهائي، أي الملف النووي.
وقبل اليوم الأخير، كانت المادة 13 من المفاوضات تشمل أربعة بنود رئيسية: رفع الحصار البحري، بدء إعادة فتح مضيق هرمز، إلغاء العقوبات على مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، والإفراج عن الأصول المجمدة.
قال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية لوسائل إعلام، من بينها قناة "العربية"، إن جيه دي فانس، نائب الرئيس ترامب، سيتولى قيادة المفاوضات الفنية مع إيران، وإن مسار التطورات بشأن طهران سيتضح خلال الثلاثين يومًا المقبلة.
وأضاف أن هناك آلية تضمن أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وأن طهران باتت مستعدة لتقديم تنازلات غير مسبوقة.
وأشار المسؤول إلى أن الحصار دفع إيران إلى التفاوض، وأن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستزداد خلال الأسبوعين المقبلين.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الاثنين 15 يونيو (حزيران)، أن الاتفاق مع إيران قد تم توقيعه، وأن نص "مذكرة التفاهم، التي تم التوصل إليها، سيُنشر بعد مراسم التوقيع الرسمية يوم الجمعة المقبل.
وقال: "تم توقيع الاتفاق بالكامل. وكما تعلمون، فإن المضيق الآن مفتوح جزئياً، وسيكون مفتوحاً بالكامل يوم الجمعة".
وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد قال سابقًا إن هذا الاتفاق تم توقيعه رقمياً يوم أمس الأحد، ولم يتم الإفراج عن أي أموال.
وعند سؤاله عن موعد نشر نص مذكرة التفاهم، قال ترامب: "على الأرجح قريبًا جدًا، بعد يوم الجمعة.. أعتقد في المستقبل القريب جدًا".
كما قال ترامب إن أي تخفيف للعقوبات على إيران يعتمد على سلوكها، مضيفًا: "إذا قاموا بما يجب عليهم فعله، فستبدأ هذه العملية".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه قد يحضر مراسم توقيع الاتفاق مع إيران أو قد لا يحضرها، لكنه أوضح أن نائبه جي دي فانس، سيشارك في هذه المراسم.
وأضاف أن نص الاتفاق سيُنشر في وقت قريب جدًا بعد التوقيع الرسمي يوم الجمعة 19 يونيو (حزيران).
وقال ترامب أيضًا إنه لن يتم تطبيق أي تخفيف للعقوبات ما لم تنفذ طهران التزاماتها.
وأضاف الرئيس الأميركي أن مضيق هرمز سيُفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة المقبل.
وعن حلفاء الولايات المتحدة، قال: "لا أعتقد أننا سنحتاج إلى الكثير من المساعدة، لكن الفكرة ليست سيئة".
كما قال ترامب: "نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا تسوية الوضع في لبنان أم لا".