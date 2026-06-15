قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إيران، سواء كان هناك اتفاق معها أو لم يكن، فلن تحصل على سلاح نووي.

وأضاف أنه تم إنقاذ إسرائيل من خطر التدمير، لكن المعركة لم تنتهِ بعد.

كما قال إن إسرائيل ستبقى في "المناطق الأمنية" طالما كان ذلك ضروريًا وستواصل تحييد التهديدات في المنطقة.

